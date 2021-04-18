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Koronavirüs Tamir için geldiği köyde 27 kişiye korona bulaştırdı
TÜRKİYE

Tamir için geldiği köyde 27 kişiye korona bulaştırdı

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Kovanören köyü, 27 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile giriş çıkışlara kapatılan köye koronavirüsü su tesisatı için gelen tamircinin yaymış olabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi İHA
Tamir için geldiği köyde 27 kişiye korona bulaştırdı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde tamir için bir eve gelen su tesisatçısı, köyde ikamet eden 27 kişiye korona virüs bulaştırdı.

Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Cide ilçesine bağlı Kovanören köyünde ikamet eden 27 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine köyün süresiz karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Karantina kararıyla birlikte köyün girişi ve çıkışları kapatılırken, jandarma ekipleri de köy girişinde güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca sağlık ekipleri de karantinaya alınan köyde tedavi sürecini başlattı.

Giriş çıkışların kapatıldığı köy karantinaya alındı.
Giriş çıkışların kapatıldığı köy karantinaya alındı.

SU TESİSATÇISI MI YAYDI?

Cide Kovanören Köyü Muhtarı Engin Sözen, köylerinin karantinaya alındığını belirterek, vakaların bir eve tamir için gelen su tesisatçısından yayılmış olabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Giriş çıkışların kapatıldığı köy karantinaya alındı.
Giriş çıkışların kapatıldığı köy karantinaya alındı.

Sözen, köyde ikamet eden 25 kişinin evlerinde karantinaya alındığını ve sağlık durumları riskli olan 2 kişinin de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 servisinde tedavilerine başlandığını kaydetti.

27 kişide koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
27 kişide koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
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