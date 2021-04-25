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Gündem Ataşehirde sokağa çıkma kısıtlamasında nargile kafeye baskın
İSTANBUL

Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında nargile kafeye baskın

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafe, gelen ihbar üzerine polis ekipleri tarafından basıldı. Yapılan baskında içeride çok sayıda müşteri olduğu görüldü. Polisi gören müşterilerin bazıları arka kapıdan kaçarak kayıplara karışırken kafede bulunanlara cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Ataşehirde sokağa çıkma kısıtlamasında nargile kafeye baskın
Kafede bulunan kişilere ve işletme sahibine ceza kesildi.

Olay saat 00:00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayan ve nargile servisi yapılan iş yerine baskın düzenledi.

Sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
DHA
Sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

İçeride bulunan müşterilerden bazıları polis ekiplerini görünce arka kapıdan kaçarak izlerini kaybettirdi. Bazı kişiler mekanın arka kapısından kaçarken sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

DHA

Polis ekipleri, içeride bulunan 33 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uyguladı. Yasağa rağmen kapalı olması gereken işyerini açan işletme sahiplerine de ayrıca ceza kesileceği öğrenildi.

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