Gündem Can Ataklı En berbat insanlar Orta Doğuda yaşıyor
POLİTİKA

Can Ataklı: En berbat insanlar Orta Doğu'da yaşıyor

Darbe imaları ve hakaretleriyle sık sık gündeme gelen Can Ataklı, şimdi de Orta Doğu'da yaşayanların en berbat insanlar olduğunu söyledi. Ataklı, "Üç kitabın hepsi 'doğru yolu bulsunlar' diye Orta Doğu'ya gelmiş. Demek ki en berbat insanlar burada yaşıyor. Allah bile 'Bitti artık daha göndermiyorum' diyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklı: En berbat insanlar Orta Doğuda yaşıyor
Can Ataklı

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bir kez daha hakaret ve ırkçı ifadeleriyle gündemde. YouTube kanalı üzerinden bir video yayımlayan Ataklı, Orta Doğu'da yaşayan insanlar için "En berbat insanlar" diyerek ırkçı ifadeler kullandı.

Can Ataklı'dan ırkçı denklem: Semavi dinlerin doğuş yeri Ortadoğu olduğuna göre demek ki en berbat insanlar burada yaşıyor
OYNAT 00:35
Can Ataklı'dan ırkçı denklem: Semavi dinlerin doğuş yeri Ortadoğu olduğuna göre demek ki en berbat insanlar burada yaşıyor
Gazeteci Can Ataklı, sosyal medyadan yayınladığı konuşmasında 'en berbat insanların' Ortadoğu'da yaşadığını söyleyerek ırkçı cümleler kullandı.

Can Ataklı'nın haddi aşan cümleleri şöyle devam ediyor: Bütün dinler aynı yere gelmiş. Düşünsenize ya, çok tuhaf değil mi? Üç kitabın hepsi Ortadoğu'ya gelmiş kardeşim. Yani demek ki en berbat insanlar burada yaşıyor. Yüce Rabbim bile buraya sürekli peygamber göndermiş doğru yolu bulsunlar diye. Hala bulmuyorlar. Sonra O (Allah) da diyor ki 'Yeter bitti artık, ne haliniz varsa görün'

"ALLAH BİLE 'YETER' DİYOR"

Ataklı, ilgili konuşmasında "Bütün dinler aynı yere gelmiş. Düşünsenize ya, çok tuhaf değil mi? Üç kitabın hepsi Orta Doğu'ya gelmiş kardeşim. Yani demek ki en berbat insanlar burada yaşıyor. Yüce Rabbim bile buraya sürekli Peygamber göndermiş 'doğru yolu bulsunlar' diye. Hala bulmuyorlar. Sonra O (Allah) da diyor ki 'Yeter bitti artık, ne haliniz varsa görün" diyor.

Can Ataklı: Yargıtay binası dualarla açılıyor asker dahil kimse itiraz etmiyor
GÜNDEM
Can Ataklı: Yargıtay binası dualarla açılıyor asker dahil kimse itiraz etmiyor

Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu sözler: Darbe yapabilecek kabiliyet yok
GÜNDEM
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu sözler: Darbe yapabilecek kabiliyet yok

Can Ataklı FETÖ'cülerin ağzıyla konuştu: FETÖ diye bir şey yok kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım
GÜNDEM
Can Ataklı FETÖ'cülerin ağzıyla konuştu: FETÖ diye bir şey yok kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım
Abone Ol Google News
Heyecanlandıran keşif

Heyecanlandıran keşif

​"Yerleşik hayat burada başladı"
Evde 10 gün tatilyaptım, bilime inanın

'Evde 10 gün tatil
yaptım, bilime inanın'

​Haluk Levent vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan ​AK Parti Mersin İl Danışma toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

​Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan fahiş fiyat açıklaması.

Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Marketlere<br>şok denetim

Marketlere
şok denetim

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası harekete geçildi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​Türk kıyılarının yeni muhafızları olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.