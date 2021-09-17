Can Ataklı: En berbat insanlar Orta Doğu'da yaşıyor

Can Ataklı'dan ırkçı denklem: Semavi dinlerin doğuş yeri Ortadoğu olduğuna göre demek ki en berbat insanlar burada yaşıyor

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medyadan yayınladığı konuşmasında 'en berbat insanların' Ortadoğu'da yaşadığını söyleyerek ırkçı cümleler kullandı.



Can Ataklı'nın haddi aşan cümleleri şöyle devam ediyor: Bütün dinler aynı yere gelmiş. Düşünsenize ya, çok tuhaf değil mi? Üç kitabın hepsi Ortadoğu'ya gelmiş kardeşim. Yani demek ki en berbat insanlar burada yaşıyor. Yüce Rabbim bile buraya sürekli peygamber göndermiş doğru yolu bulsunlar diye. Hala bulmuyorlar. Sonra O (Allah) da diyor ki 'Yeter bitti artık, ne haliniz varsa görün'



