Can Ataklı: En berbat insanlar Orta Doğu'da yaşıyor
Darbe imaları ve hakaretleriyle sık sık gündeme gelen Can Ataklı, şimdi de Orta Doğu'da yaşayanların en berbat insanlar olduğunu söyledi. Ataklı, "Üç kitabın hepsi 'doğru yolu bulsunlar' diye Orta Doğu'ya gelmiş. Demek ki en berbat insanlar burada yaşıyor. Allah bile 'Bitti artık daha göndermiyorum' diyor" ifadelerini kullandı.
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bir kez daha hakaret ve ırkçı ifadeleriyle gündemde. YouTube kanalı üzerinden bir video yayımlayan Ataklı, Orta Doğu'da yaşayan insanlar için "En berbat insanlar" diyerek ırkçı ifadeler kullandı.
Ataklı, ilgili konuşmasında "Bütün dinler aynı yere gelmiş. Düşünsenize ya, çok tuhaf değil mi? Üç kitabın hepsi Orta Doğu'ya gelmiş kardeşim. Yani demek ki en berbat insanlar burada yaşıyor. Yüce Rabbim bile buraya sürekli Peygamber göndermiş 'doğru yolu bulsunlar' diye. Hala bulmuyorlar. Sonra O (Allah) da diyor ki 'Yeter bitti artık, ne haliniz varsa görün" diyor.