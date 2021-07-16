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POLİTİKA

Can Ataklı FETÖ'cülerin ağzıyla konuştu: FETÖ diye bir şey yok kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım

Yaptığı darbe imaları ve skandal yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) savunan ifadeler kullandı. Kişisel YouTube hesabından açıklama yapan Ataklı, "FETÖ diye bir şey yok arkadaşlar. Kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Can Ataklı FETÖcülerin ağzıyla konuştu: FETÖ diye bir şey yok kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım
Can Ataklı

Can Ataklı, kişisel YouTube hesabından, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, skandal ifadeler kullandı.

Örgütün firari mensuplarının sosyal medya paylaşımlarındakine benzer ithamlarda bulunan Ataklı, FETÖ'nün bir terör örgütü olmadığını savundu.

"Kimse kimseyi kandırmasın"

15 Temmuz'un darbe olmadığını ifade eden Ataklı, "Kimse kimseyi kandırmasın. Bu tür şeylerin sonuçlarına bakılır. Olay kime yaradığına bakacaksın: Darbe adı altında bir oyun oynanıyor ve bu işten bir iktidar, bir kişi anormal karlı çıkıyor." dedi.

Can Ataklı FETÖ'cülerin ağzıyla konuştu: FETÖ diye bir şey yok kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım
OYNAT 00:45
Can Ataklı FETÖ'cülerin ağzıyla konuştu: FETÖ diye bir şey yok kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım
Yaptığı darbe imaları ve skandal yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) savunan ifadeler kullandı. Kişisel YouTube hesabından açıklama yapan Ataklı, 'FETÖ diye bir şey yok arkadaşlar. Kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım' dedi.

Yaşananların cemaat mensuplarını kamudan atmak için 'kasıtlı olarak' yapıldığını belirten Ataklı, "Boğaz Köprüsü’ne adam göndermişsin yarısı öğrenci. TRT’ye göndermişsin. 7-8 noktaya. Bunları izleyenler sanıyor ki her yer böyle. Beni o gece ilk televizyonlardan aradılar. Darbe dediğin olay öncelikle devletin en tepesindeki 5-6 kişiyi alırsın." şeklinde konuştu.

"FETÖ diye bir şey yok, FETÖ terör örgütü değil"

Sözlerinin devamında FETÖ diye bir şeyin olmadığını vurgulayan Ataklı, "FETÖ'yü bunlar uydurdular. FETÖ, terör örgütü falan değil. Kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım." dedi.

"CHP nasıl böyle bir akılsızlık yapar"

CHP yönetimini de suçlayan Ataklı, "Biz bunları 5 yıldır konuşamadık. Sindirdiler. Muhalefeti sindirdiler. CHP kalktı 15 Temmuz mitingine gitti ya. Böyle bir akılsızlık nasıl yapılır" ifadelerini kullandı.

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Skandal yorumları ve darbe imalarıyla sık sık gündeme gelen Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, Rize'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik protestoları yorumlarken hakaretler savurdu. Rizelilere 'cahil' diyen Ataklı, İkizdere'de Akşener'in tartıştığı Havva Sevgen isimli vatandaş için ise imalarda bulundu. Ataklı Sevgen için 'Zavallı kadını kiralamışlar. Kaça gitti bilmiyorum' ifadelerini kullandı. Ataklı yayında şu sözleri sarf etti: 'AK Parti halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Tepkisel böyle 'halk bir anda çok öfkelendi. Biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan'ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın' falan diye bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. Çok kötü bir şey ama. Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü, hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, dolacak abi, ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak. Adamlara sorsan, 'Netahyahu kim desen' bilmez, 'PKK nedir' desen anlamaz. Hele o bir kadın. Zavallı kadını kiralamışlar belli. Zavallı bir kadın belli. Kaça gitti bilmiyorum. Rize halkına da söylüyorum. Hiç bana palavra sıkmayın. Ne doğa umurunuzda. Ne güzellikler. Para, para, para. Biraz uyanın ya' dedi.
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