Can Ataklı, kişisel YouTube hesabından, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, skandal ifadeler kullandı.

Örgütün firari mensuplarının sosyal medya paylaşımlarındakine benzer ithamlarda bulunan Ataklı, FETÖ'nün bir terör örgütü olmadığını savundu.

"Kimse kimseyi kandırmasın"

15 Temmuz'un darbe olmadığını ifade eden Ataklı, "Kimse kimseyi kandırmasın. Bu tür şeylerin sonuçlarına bakılır. Olay kime yaradığına bakacaksın: Darbe adı altında bir oyun oynanıyor ve bu işten bir iktidar, bir kişi anormal karlı çıkıyor." dedi.

OYNAT 00:45 Can Ataklı FETÖ'cülerin ağzıyla konuştu: FETÖ diye bir şey yok kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım Yaptığı darbe imaları ve skandal yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) savunan ifadeler kullandı. Kişisel YouTube hesabından açıklama yapan Ataklı, 'FETÖ diye bir şey yok arkadaşlar. Kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yaşananların cemaat mensuplarını kamudan atmak için 'kasıtlı olarak' yapıldığını belirten Ataklı, "Boğaz Köprüsü’ne adam göndermişsin yarısı öğrenci. TRT’ye göndermişsin. 7-8 noktaya. Bunları izleyenler sanıyor ki her yer böyle. Beni o gece ilk televizyonlardan aradılar. Darbe dediğin olay öncelikle devletin en tepesindeki 5-6 kişiyi alırsın." şeklinde konuştu.

REKLAM

"FETÖ diye bir şey yok, FETÖ terör örgütü değil"

Sözlerinin devamında FETÖ diye bir şeyin olmadığını vurgulayan Ataklı, "FETÖ'yü bunlar uydurdular. FETÖ, terör örgütü falan değil. Kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım." dedi.

"CHP nasıl böyle bir akılsızlık yapar"

CHP yönetimini de suçlayan Ataklı, "Biz bunları 5 yıldır konuşamadık. Sindirdiler. Muhalefeti sindirdiler. CHP kalktı 15 Temmuz mitingine gitti ya. Böyle bir akılsızlık nasıl yapılır" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Tele1 sunucusu Ataklı: Bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var

GÜNDEM Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu sözler: Darbe yapabilecek kabiliyet yok