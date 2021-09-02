Can Ataklı: Yargıtay binası dualarla açılıyor asker dahil kimse itiraz etmiyor

Yargıtay'ın yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okuması kimi kesimleri rahatsız etti.

YİNE DARBE İMASINDA BULUNDU

Rahatsız olan isimlerden biri de Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı oldu. Daha önce "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet olması lazım" çıkışında bulunan Ataklı yine 'darbe-asker' imalı açıklama yaptı.

"BU DURUMA ASKER İTİRAZ ETMİYOR"

YouTube hesabından "TC'nin yeni simgesi sarık" başlıklı bir video yayımlayan Ataklı, Yargıtay'ın binasının açılışında dua edilmesine ilişkin "Bu duruma, en kötüsü asker itiraz etmiyor. Yargı itiraz etmiyor. İş dünyası zaten itiraz etmiyor. Medya itiraz etmiyor" dedi.

REKLAM

"BU ÜLKE MÜSLÜMAN DEVLET DEĞİL"

Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü: Son derece sakıncalı bir şey. Anayasal bir suç. Bu suçun cezası da çok ağırdır. Türkiye Cumhuriyeti bir din devleti değildir. Türkiye’nin yüzde 95’i Müslüman kimlikli. Ancak herkesin Müslüman olması bu ülkenin Müslüman bir devlet olmasını gerektirmiyor.

"DİYANET BAŞKANINI YANINDAN AYIRMIYOR"

Türkiye Cumhuriyeti’nin görünürdeki simgesinde çok önemli bir değişiklik var. Sarık girdi. Tayyip Erdoğan neredeyse Beyaz Saray’a bile götürecek. Diyanet’e bakan adamı sürekli yanında taşıyor. Bugün Türkiye’nin görüntüsü Taliban görüntüsünü aldı. Taliban’ın kafası neyse burada da aynı şey var.

GÜNDEM Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu sözler: Darbe yapabilecek kabiliyet yok

GÜNDEM Tele1 sunucusu Ataklı: Bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var

GÜNDEM Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu

GÜNDEM Can Ataklı FETÖ'cülerin ağzıyla konuştu: FETÖ diye bir şey yok kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım