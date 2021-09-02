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POLİTİKA

Can Ataklı: Yargıtay binası dualarla açılıyor asker dahil kimse itiraz etmiyor

"Erdoğan'ın gitmesi için darbe altyapısı yok, çok büyük afetler lazım" diyen Can Ataklı, şimdi de Yargıtay'ın yeni binasının dualarla açılmasından rahatsız oldu. Bir video yayımlayan Ataklı "Asker itiraz etmiyor, yargı itiraz etmiyor, iş dünyası itiraz etmiyor, medya itiraz etmiyor. Bu suçun cezası çok ağırdır" diyerek yine ima dolu sözler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklı: Yargıtay binası dualarla açılıyor asker dahil kimse itiraz etmiyor
Can Ataklı

Yargıtay'ın yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okuması kimi kesimleri rahatsız etti.

YİNE DARBE İMASINDA BULUNDU

Rahatsız olan isimlerden biri de Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı oldu. Daha önce "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet olması lazım" çıkışında bulunan Ataklı yine 'darbe-asker' imalı açıklama yaptı.

"BU DURUMA ASKER İTİRAZ ETMİYOR"

YouTube hesabından "TC'nin yeni simgesi sarık" başlıklı bir video yayımlayan Ataklı, Yargıtay'ın binasının açılışında dua edilmesine ilişkin "Bu duruma, en kötüsü asker itiraz etmiyor. Yargı itiraz etmiyor. İş dünyası zaten itiraz etmiyor. Medya itiraz etmiyor" dedi.

"BU ÜLKE MÜSLÜMAN DEVLET DEĞİL"

Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü: Son derece sakıncalı bir şey. Anayasal bir suç. Bu suçun cezası da çok ağırdır. Türkiye Cumhuriyeti bir din devleti değildir. Türkiye’nin yüzde 95’i Müslüman kimlikli. Ancak herkesin Müslüman olması bu ülkenin Müslüman bir devlet olmasını gerektirmiyor.

"DİYANET BAŞKANINI YANINDAN AYIRMIYOR"

Türkiye Cumhuriyeti’nin görünürdeki simgesinde çok önemli bir değişiklik var. Sarık girdi. Tayyip Erdoğan neredeyse Beyaz Saray’a bile götürecek. Diyanet’e bakan adamı sürekli yanında taşıyor. Bugün Türkiye’nin görüntüsü Taliban görüntüsünü aldı. Taliban’ın kafası neyse burada da aynı şey var.

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Tele1 Sunucusu Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirtti. Ataklı, 'Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor' ifadelerini kullandı.

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