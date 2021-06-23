Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu
CHP medyasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV'yi kimin kurduğunu sorup, “Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor” diye sorunca Uğur Dündar çılgına dönmüş "Karşıma çıkma, fena yaparım" diye konuşmuştu. Şimdi de Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı bomba bir iddia ortaya attı. Ataklı yayınladığı videoda, Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü.
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile aynı gazetenin yazarı olan Uğur Dündar'ın kavgası gündeme oturmuştu. Kurucuları arasında Dündar'ın da yer aldığı Artı1 TV'nin, Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edilerek kurdurulduğunu ima eden Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! Dürüst ve güvenilir(!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor" paylaşımı yapmıştı.
Uğur Dündar ise, "Yazıklar olsun. Sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Karşıma çıkarsan çok fena olur. Bu benim yediğim bir hançerdir. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin" demişti.
Son açıklama Can Ataklı'dan geldi. Tele1 kanalının sunucusu Ataklı, "Artı 1 TV kurulduğu zamanla ilgili çok şaibe var. CHP'den toplanan bir 40 milyon lira var. Kayıp. Önemli bir CHP'linin 'tamam, ben hallediyorum' diyerek onun önemli bir bölümünü yok ettiğini, gerisiyle de bir bina yaptığını söylerler.." ifadelerini kullandı.
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Can Ataklı'nın bu açıklaması, CHP'li belediyelerin milletten topladığı vergileri kendi medyalarını oluşturmak için harcadığını da ortaya çıkmış oldu.