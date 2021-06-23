Gündem Can Ataklının Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü CHPden alınan 40 milyon lira buhar oldu
POLİTİKA

Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu

CHP medyasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV'yi kimin kurduğunu sorup, “Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor” diye sorunca Uğur Dündar çılgına dönmüş "Karşıma çıkma, fena yaparım" diye konuşmuştu. Şimdi de Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı bomba bir iddia ortaya attı. Ataklı yayınladığı videoda, Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklının Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHPden alınan 40 milyon lira buhar oldu
Can Ataklı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile aynı gazetenin yazarı olan Uğur Dündar'ın kavgası gündeme oturmuştu. Kurucuları arasında Dündar'ın da yer aldığı Artı1 TV'nin, Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edilerek kurdurulduğunu ima eden Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! Dürüst ve güvenilir(!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor" paylaşımı yapmıştı.

  • Uğur Dündar ise, "Yazıklar olsun. Sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Karşıma çıkarsan çok fena olur. Bu benim yediğim bir hançerdir. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin" demişti.

​Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu
OYNAT 01:21
​Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu
CHP medyasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV'yi kimin kurduğunu sorup, “Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor” diye sorunca Uğur Dündar çılgına dönmüş 'Karşıma çıkma, fena yaparım' diye konuşmuştu. Şimdi de Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı bomba bir iddia ortaya attı. Ataklı yayınladığı videoda, Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü.

Yılmaz Özdil köşe yazısı yazmadı Uğur Dündar programını iptal etti: Aniden susma kararı aldılar
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Yılmaz Özdil köşe yazısı yazmadı Uğur Dündar programını iptal etti: Aniden susma kararı aldılar

Son açıklama Can Ataklı'dan geldi. Tele1 kanalının sunucusu
Ataklı, "Artı 1 TV kurulduğu zamanla ilgili çok şaibe var. CHP'den toplanan bir 40 milyon lira var. Kayıp. Önemli bir CHP'linin 'tamam, ben hallediyorum' diyerek onun önemli bir bölümünü yok ettiğini, gerisiyle de bir bina yaptığını söylerler.." ifadelerini kullandı.

  • Can Ataklı'nın bu açıklaması, CHP'li belediyelerin milletten topladığı vergileri kendi medyalarını oluşturmak için harcadığını da ortaya çıkmış oldu.

Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
OYNAT 00:52
Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.

Artı 1 TV kadrosunda Uğur Dündar'ın yanı sıra; Can Dündar, Mirgün Cabas, Pelin Batu, Barbaros Şansal, Özgür Mumcu gibi isimler de yer alıyordu.

Yılmaz Özdil köşe yazısı yazmadı Uğur Dündar programını iptal etti: Aniden susma kararı aldılar
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Yılmaz Özdil köşe yazısı yazmadı Uğur Dündar programını iptal etti: Aniden susma kararı aldılar

Can Ataklı yine haddini aşıp bu sefer Rizelilere hakaret etti: Hiç bana palavra sıkmayın
OYNAT 01:46
Can Ataklı yine haddini aşıp bu sefer Rizelilere hakaret etti: Hiç bana palavra sıkmayın
Skandal yorumları ve darbe imalarıyla sık sık gündeme gelen Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, Rize'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik protestoları yorumlarken hakaretler savurdu. Rizelilere 'cahil' diyen Ataklı, İkizdere'de Akşener'in tartıştığı Havva Sevgen isimli vatandaş için ise imalarda bulundu. Ataklı Sevgen için 'Zavallı kadını kiralamışlar. Kaça gitti bilmiyorum' ifadelerini kullandı. Ataklı yayında şu sözleri sarf etti: 'AK Parti halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Tepkisel böyle 'halk bir anda çok öfkelendi. Biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan'ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın' falan diye bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. Çok kötü bir şey ama. Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü, hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, dolacak abi, ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak. Adamlara sorsan, 'Netahyahu kim desen' bilmez, 'PKK nedir' desen anlamaz. Hele o bir kadın. Zavallı kadını kiralamışlar belli. Zavallı bir kadın belli. Kaça gitti bilmiyorum. Rize halkına da söylüyorum. Hiç bana palavra sıkmayın. Ne doğa umurunuzda. Ne güzellikler. Para, para, para. Biraz uyanın ya' dedi.
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