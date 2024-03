Cani İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülen 'Eros'a yönelik davadaki karara hayvanseverlerden tepki

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Eros adlı kediye işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan yeniden hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Mahkeme sanığa iyi hal indirimi ile 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığa yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemenin verdiği karara ilişkin "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadar ki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşında olmayı sürdüreceğiz" dedi.