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Cani İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülen 'Eros'a yönelik davadaki karara hayvanseverlerden tepki

İstanbul'da asansörde sıkıştırdığı 'Eros' isimli kediyi tekme darbeleriyle öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 2,5 yıl cezayı az bularak tepki gösteren hayvan hakları savunucuları yaptıkları açıklamada, “Sistem Eros'un katiline iyi hal indirimi verdi. Eros'u öldürdükten sonra köye gidip hayvan beslemesi bir fail aklayıcı olarak kullanılarak katil serbest bırakıldı.” ifadelerine yer verdi.

07:51 - 15/03/2024 Cuma
DHA
Basın açıklamasının ardından oturma eylemi yapıldı
Basın açıklamasının ardından oturma eylemi yapıldı

Başakşehir'de yılbaşı gecesi asansörde sıkıştırdığı ‘Eros' isimli kediyi tekme darbeleriyle ölümüne neden olan ve hakkında kamu davası açılan İbrahim Keloğlan, yargılandığı mahkemede önce 3 yıl ceza aldı. Sanık hakkında mahkemenin iyi hal indirimi uygulamasının ardından Keloğlan'ın cezası 2,5 yıla indirilerek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması kararı verildi. Bu kararla birlikte sanık serbest kaldı. Bu duruma tepki göstermek için hayvan hakları savunucuları Sakarya Caddesi'nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Hayvanseverler tarafından yapılan açıklamada, 6 dakika boyunca tekmeleyerek kediyi öldüren kişinin, bir emsal karar ile hapis cezasına çarptırılması beklentisi içerisinde olunduğu belirtilerek, şöyle denildi:


"Soluğumuz tutuk, ellerimiz kenetli bu anı bekledik. Eros'a söz vermiştik. Adaleti sağlayacaktık. Olmadı. Sistem Eros'un katiline iyi hal indirimi verdi. Eros'u öldürdükten sonra köye gidip hayvan beslemesi bir fail aklayıcı olarak kullanılarak katil serbest bırakıldı.


Bu ülkede bir kedinin 6 dakika boyunca tekmelenerek öldürülmesinden utanıyoruz. Kedi katilinin hapis cezası almayıp üzerine iyi hal indirimi verilmesinden utanıyoruz. Can dediğiniz hayvanları sahipli sahipsiz diye ayırarak Eros'a sahipsiz dediğiniz için utanıyoruz. Her hayvan kendi hayatının öznesidir. Mal değil candır ve hiçbir hayvan cinayetinin iyi hali olmaz. Kadın cinayetlerinde de iyi hal olmayacağı gibi. Ne kravat indirimlerinizi ne de pişmanlıklarınızı kabul ediyoruz. Telafisi olmayan şeyin iyi hali olmaz."



Bakan Tunç duyurdu: Eros isimli kedinin öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülecek
Bakan Tunç duyurdu: Eros isimli kedinin öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eros isimli kedinin öldürülmesine ilişkin davanın yeniden görüleceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, olaya ilişkin açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırıldığını ifade etti. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.




#İbrahim Keloğlan'
#Eros
#Kedi
38 dakika önce
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