Eros’un katiline 2 yıl 6 ay hapis!

Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatların yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı. Onlarca hayvanseverin katıldığı duruşmada, adliyede adeta izdiham oldu. Yoğun katılım nedeniyle duruşma, büyük salona alındı.
HATA YAPMIŞ!
Duruşmada savunma yapan Keloğlan, suç makinesi olmadığını belirterek, “Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküşten dolayı öfke anında kendimi kaybedip hayatım boyunca unutmayacağım bir hata yaptım” dedi.
HÂLÂ EROS’U TEKMELİYORDU
Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı ise, sanığın psikolojik sıkıntı diyerek kendini aklamaya çalıştığını söyledi. 5 dakika boyunca Eros'un tekmelendiğini hatırlatan müşteki avukatı, yeni suçların ortaya çıkmaması için indirimsiz ve kaçma şüphesi olduğundan sanığın cezalandırılarak tutuklu yargılanması talep etti. Beyanlarına devam eden müşteki avukatı, "Tüm konuşmam 3.5 dakika sürdü. Bu süre zarfında İbrahim Keloğlan, kediyi hala tekmeleye devam ediyordu" sözlerine damga vurdu. Eros'la ilgili 16'ncı Asliye Mahkemesi'nin verdiği ilk kararda Keloğlan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Dünkü duruşmada ise, mahkemenin verdiği 3 yıl hapis cezasına iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 aya hükmedildi.
Sloganlar arasında iyi hâl indirimi
Karar için ara verildiği sırada duruşma salonu önünde 'Katil İbrahim' sloganları atılması dikkat çekti. Sanık için yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Duruşma sonrası karara tepki gösteren avukatlar ve vatandaşlar adliye içerisinde sloganlar atarak, sanığa verilen karara ve iyi hal indirimine tepki gösterdi.