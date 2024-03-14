Eros’un katiline 2 yıl 6 ay hapis!

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı ise, sanığın psikolojik sıkıntı diyerek kendini aklamaya çalıştığını söyledi. 5 dakika boyunca Eros'un tekmelendiğini hatırlatan müşteki avukatı, yeni suçların ortaya çıkmaması için indirimsiz ve kaçma şüphesi olduğundan sanığın cezalandırılarak tutuklu yargılanması talep etti. Beyanlarına devam eden müşteki avukatı, "Tüm konuşmam 3.5 dakika sürdü. Bu süre zarfında İbrahim Keloğlan, kediyi hala tekmeleye devam ediyordu" sözlerine damga vurdu. Eros'la ilgili 16'ncı Asliye Mahkemesi'nin verdiği ilk kararda Keloğlan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Dünkü duruşmada ise, mahkemenin verdiği 3 yıl hapis cezasına iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 aya hükmedildi.