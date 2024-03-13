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Eros isimli kediyi vahşice öldürmüştü: Katil İbrahim Keloğlan'nın cezası belli oldu

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Eros adlı kediye işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan yeniden hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Mahkeme sanığa iyi hal indirimi ile 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığa yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemenin verdiği karara ilişkin "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadar ki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

14:50 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:44 - 13/03/2024 Çarşamba
DHA
İbrahim Keloğlu'na iyi hal indirimi ile 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İbrahim Keloğlu'na iyi hal indirimi ile 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim Keloğlan ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca hayvan hakları savunucusu onlarca avukatta salonda hazır bulundu.


Mahkeme İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezinin davaya katılma talebini reddetti. Ayrıca siyasi partilerin ve birçok STK avukatları da davaya katılma talebinde bulundu.


Bakan Tunç duyurdu: Eros isimli kedinin öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülecek
Bakan Tunç duyurdu: Eros isimli kedinin öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eros isimli kedinin öldürülmesine ilişkin davanın yeniden görüleceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, olaya ilişkin açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırıldığını ifade etti. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.


'Ben suç makinesi değilim'

Söz hakkı verilmesi üzerine İbrahim Keloğlan,
“Daha önceki ifademi tekrar ediyorum. Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ancak olaydan sonra hakkımda karar verilmesinin ardından her fırsatta dağlık ve köylük alalarda mama alıp hayvanları besledim. Bu bana terapi gibi geldi"
dedi.

Hakim sanığı uyardı: Ezber yapma

Savunmasına devam eden Keloğlan,
"Bunlarla yetinmeyip bir hayvan barınağına bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapmaya devam edeceğim. Psikolojik destek alacağıma söz veriyorum. Bu olay yanlış lanse ettirilerek halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiler"
dedi. Hakim sanığa 'İçinden geleni söyle, ezber yapma' diye uyarıda bulundu.

'Hatamı kabul ediyorum'

Bütün bilgilerinin teşhir ettirildiğini de söyleyen Keloğlan,
"İnsan içine çıkamayacak hale geldim. Alacağım hiç bir cezanın şimdiye kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Söylediğim her şey doğru ve gerçektir. Çok pişmanım. Hatamı kabul ediyorum. Benim hala kedim var. Bu olaydan önce de kedim vardı. Bunların hepsi mevcut delillerle sabittir. Ben zaten hayvan sevgisi olan bir insanım"
ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin savunmasının ardından söz verilen Keloğlan'ın avukatı, “
Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz. Zaten kendisi toplum nezdinde cezasını çekmiştir. Bundan sonrasında da çekmeye devam edecektir. Müvekkilin olayın öncesinde yaşadıkları ve olay esnasındaki psikolojisi dikkate alınmasını talep ediyorum. Ben de bir kedi sahibiyim"
dedi.

Müşteki Ebubekir Fırat ise hayvanın sahibi olmadığını ancak kedinin bakımını üstlendiğini, kendisinin psikolojik olarak olaydan zarar gördüğünü söyledi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan'ın alt hadden ayrılarak üst hadde yakın hapis cezasıyla tutuklanarak cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkemeden alkış ve çığlık sesleri yükseldi.


'Bu güne kadar hiçbir yere kaçmadım'

Son sözü sorulan İbrahim Keloğlan, “Devletime güveniyorum. Bu güne kadar hiç bir yere kaçmadım. Buradayım" dedi. Mahkemenin karar arası verdiği sırada salon boşaltılırken bazı hayvanseverler sanığa saldırmaya çalıştı.


İki yıl altı ay hapis

Mahkeme sanığı 'Kasten hayvan öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.


Ne olmuştu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanık İbrahim Keloğlan'ın, site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye asansör içerisinde tekme attığı kedinin koridora kaçtığı Keloğlan'ın koridor içerisindeki kapıları kapatarak kedinin kaçmasını engellediği ve sıkıştırıp defalarca tekmelediği ve bir köşede öldürdüğü anlatıldı. Keloğlan'ın 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.


Mahkeme sanığa indirim uygulayarak 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakıp cezayı ertelemişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti.


İtiraz üzerine Ağır Ceza Mahkemesi hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasını ve dosyanın Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edilerek sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.


#Eros
#küçükçekmece
#Adalet Bakanlığı
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