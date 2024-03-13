Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim Keloğlan ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca hayvan hakları savunucusu onlarca avukatta salonda hazır bulundu.
Mahkeme İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezinin davaya katılma talebini reddetti. Ayrıca siyasi partilerin ve birçok STK avukatları da davaya katılma talebinde bulundu.
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'Hatamı kabul ediyorum'
Müşteki Ebubekir Fırat ise hayvanın sahibi olmadığını ancak kedinin bakımını üstlendiğini, kendisinin psikolojik olarak olaydan zarar gördüğünü söyledi.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan'ın alt hadden ayrılarak üst hadde yakın hapis cezasıyla tutuklanarak cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkemeden alkış ve çığlık sesleri yükseldi.
'Bu güne kadar hiçbir yere kaçmadım'
Son sözü sorulan İbrahim Keloğlan, “Devletime güveniyorum. Bu güne kadar hiç bir yere kaçmadım. Buradayım" dedi. Mahkemenin karar arası verdiği sırada salon boşaltılırken bazı hayvanseverler sanığa saldırmaya çalıştı.
İki yıl altı ay hapis
Mahkeme sanığı 'Kasten hayvan öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.
Ne olmuştu?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanık İbrahim Keloğlan'ın, site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye asansör içerisinde tekme attığı kedinin koridora kaçtığı Keloğlan'ın koridor içerisindeki kapıları kapatarak kedinin kaçmasını engellediği ve sıkıştırıp defalarca tekmelediği ve bir köşede öldürdüğü anlatıldı. Keloğlan'ın 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.
Mahkeme sanığa indirim uygulayarak 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakıp cezayı ertelemişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti.
İtiraz üzerine Ağır Ceza Mahkemesi hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasını ve dosyanın Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edilerek sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.