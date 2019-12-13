Gündem Cerenin katili hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı Ceza indirimi istenmedi
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Ceren'in katili hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı: Ceza indirimi istenmedi

Ceren'in katili hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı: Ceza indirimi istenmedi

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i, evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı. Arduç hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen iddianamelerde, Türk Ceza Kanunu'nun 62’inci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

Haber Merkezi DHA
Ceren'in katili, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
Ceren'in katili, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Ordu'daki olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceren'in katili Özgür Arduç duruşmalara SEGBİS ile katılacak
GÜNDEM
Ceren'in katili Özgür Arduç duruşmalara SEGBİS ile katılacak

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
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Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.


Katil, cezaevi firarisi çıktı

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek, özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki saldırganın, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü açık cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde kendini öldürmeye kalkıştı
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde kendini öldürmeye kalkıştı

Polisleri yaraladı

Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı. Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEM
Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı

Hakkında 2 ayrı iddianame

Cezaevi firarisi Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 10 günde tamamlandı. Başsavcılık Arduç hakkında jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında
OYNAT 00:48
Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında
Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un, ifadesinde de itiraf ettiği 'zıpkın' çalma çabaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Katilin, av bayiinde dikkat çekmemek adına rahat tavırları dikkat çekti. Katil Arduç'un, iş yeri sahibine 'Farklı bir ile gideceğim, dönüşte zıpkın alacağım ondan soruyorum' dediği öğrenildi.

2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede de 'Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamelerde Türk Ceza Kanunu'nun 62’inci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması istendi.

Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılanacak olan katil zanlısı Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacak.
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