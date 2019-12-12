Gündem Cerenin katili Özgür Arduç duruşmalara SEGBİS ile katılacak
VAN

Ceren'in katili Özgür Arduç duruşmalara SEGBİS ile katılacak

Ceren'in katili Özgür Arduç duruşmalara SEGBİS ile katılacak

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkındaki iddianamenin yılbaşına kadar tamamlanarak, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın açılacağı öğrenildi. Katil zanlısı, mahkeme salonuna Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak ve güvenlik gerekçesiyle, getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılacak.

Haber Merkezi DHA
Ceren'in katili, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
Ceren'in katili, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık Salı akşamı, evinin bulunduğu binanın girişinde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Polis, güvenlik kameraları ve mobese görüntülerinden kimliğini belirlediği cezaevi firarisi Özgür Arduç'u ertesi gün, yakaladı. Emniyete götürülürken 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Arduç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında
OYNAT 00:48
Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında
Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un, ifadesinde de itiraf ettiği 'zıpkın' çalma çabaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Katilin, av bayiinde dikkat çekmemek adına rahat tavırları dikkat çekti. Katil Arduç'un, iş yeri sahibine 'Farklı bir ile gideceğim, dönüşte zıpkın alacağım ondan soruyorum' dediği öğrenildi.


Ordu Cumhuriyet Savcılığı, katil zanlısının, polis, savcılık ve hakimlikte verdiği ifadelerin, olay yerinde yaptırılan 'yer göstermedeki' anlatımlarıyla örtüşmesi ve görgü tanıklarının ifadeleriyle uyumlu olması nedeniyle iddianameyi yılbaşına kadar hazırlayarak, davayı açacak. Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporların gelmesiyle tamamlanacak olan iddianame, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Mahkemenin, iddianameyi kabul etmesiyle de dava açılmış olacak.

Yargılama aşamasında, yakalandığı anda vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Arduç, güvenlik gerekçesi ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşma salonuna getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılacak.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde kendini öldürmeye kalkıştı
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde kendini öldürmeye kalkıştı

Baro Başkanı, Ceren'in ailesinin avukatı

Öte yandan Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz'ın, kişisel olarak Ceren’in ailesinin vekaletini aldığı, Baro Yönetim Kurulu ve Kadın Hakları Komisyonu üyelerinin de dosyaya katılma talebinde bulunacağı öğrenildi.

Yasal zorunluluk nedeniyle Arduç’a yakalanmasından sonrasındaki süreçte olduğu gibi, CMK avukatı görevlendirileceği bildirildi. Davanın açıldığı tarihte nöbet sırası kendisinde olan CMK avukatı, yargılamada savunma görevi alacak.

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
OYNAT 00:18
Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.


Merkez Bankası faizi indirdi

Merkez Bankası faizi indirdi

​200 baz puanlık indirimle faizler yüzde 12'ye düştü.
Atatürkü tanımayınca birinci sınıftan başladık

Atatürk'ü tanımayınca
birinci sınıftan başladık

Bulgaristan muhaciri Ayşe Teyze'nin Türkiye'ye göç hikayesi...
Dar gelirliye konut müjdesi

Dar gelirliye konut müjdesi

Cumhurbaşkanı, 100.000 Sosyal Konut projesini anlattı.
'Yakıt alacağız'<br> diyerek kaçmışlar

'Yakıt alacağız'
diyerek kaçmışlar

Annesine kavuşan Cafer'in kurtuluş hikayesi.
BM'ye sunuldu

BM'ye sunuldu

Türkiye, Libya mutabakatının tescili için başvuru yaptı.
'Kart bilgileri çalındı' iddialarına yanıt

'Kart bilgileri çalındı' iddialarına yanıt

Bankalararası Kart Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Önlem alınmazsa<br>250 lirayı bulacak

Önlem alınmazsa
250 lirayı bulacak

​Üretim azalınca stokçular yeniden sahneye çıktı.

5 terörist daha teslim oldu

5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Ölümcül müdahale

Ölümcül müdahale

​Fransız polisinin göstericilere kanlı müdahalesi kamerada.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Diplomasi<br>Türkiye'nin lehinde

Diplomasi
Türkiye'nin lehinde

​Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Yunanistan'da nasıl tartışılıyor?
Hasta<br>kapma oyunu!

Hasta
kapma oyunu!

​Komisyon karşılığı merkezlere yönlendiriyorlar.
Ücretsiz<br> otoyol müjdesi

Ücretsiz
otoyol müjdesi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
'Türk duvarı'

'Türk duvarı'

​Merih, ilk maçında Devler Ligi'ne damga vurdu.
Yine can aldı

Yine can aldı

7 yaşındaki Umut şırıngalı çikolatanın kurbanı oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.