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POLİTİKA

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel: HDP’nin ne suçu var?

Anayasa Mahkemesi, kapatma davasında savunma yapması için HDP'ye 30 gün ek süre vermişti. Bu gelişmeye ilişkin Halk TV yayınında yorumda bulunan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Nabız tutuyorlar bu kararla. HDP’nin ne suçu var ya?" diyerek HDP’yi savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel: HDP’nin ne suçu var?
Atilla Sertel

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, HDP'nin savunma için ek süre talebini kabul etti. HDP'nin ön savunmasını vermesi için 60 gün, hakkında siyasi yasak istenenlerin ön savunmasını hazırlaması için ise 30 günlük süre verildi.

HDP'Yİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Bu gelişmeye ilişkin CHP'den gelen açıklamada, HDP'nin suçsuz olduğu savunuldu.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel: HDP’nin ne suçu var?
OYNAT 00:34
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel: HDP’nin ne suçu var?
Anayasa Mahkemesi, kapatma davasında savunma yapması için HDP'ye 30 gün ek süre vermişti. Halk TV'de Medya Mahallesi programına konuk olan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, bu gelişmeye ilişkin “Nabız tutuyorlar bu kararla. HDP'nin ne suçu var ya?” yorumunda bulunarak HDP'yi savundu.

NE SUÇU VAR HDP'NİN?

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında AYM'nin HDP kararını değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Nabız tutuyorlar bu kararla. HDP’nin ne suçu var ya? Somut bir suçlama yok" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Atila Sertel'den küstah yorum: Camide euro dolar diye tespih çekiyorlar
OYNAT 00:37
CHP Milletvekili Atila Sertel'den küstah yorum: Camide euro dolar diye tespih çekiyorlar
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Halk TV'de katıldığı bir programda Müslümanlarla alay etti. Sertel, “Camide tespih çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atila Sertel değilim. İnan ki bak. Euro dolar euro dolar diye çeken çok sayıda var bunlardan” ifadelerini kullandı.

Sertel'in bu sözlerine sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

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