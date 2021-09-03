CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel: HDP’nin ne suçu var?

CHP Milletvekili Atila Sertel'den küstah yorum: Camide euro dolar diye tespih çekiyorlar

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Halk TV'de katıldığı bir programda Müslümanlarla alay etti. Sertel, “Camide tespih çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atila Sertel değilim. İnan ki bak. Euro dolar euro dolar diye çeken çok sayıda var bunlardan” ifadelerini kullandı.



Sertel'in bu sözlerine sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.





