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POLİTİKA

CHP’li Özkoç’a göre PYD’yi terör örgütü görmeyen CHP’liler ulusal güvenliği sağlayacak tek siyasi kadro

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “PYD terör örgütü değildir”, “Sınırımızda başkası olacağına YPG olsun” ve “YPG, halkını savunan bir örgüt” gibi açıklamalar yapan CHP’lilerin, Türkiye’de ulusal güvenliği sağlayacak tek siyasi kadro olduğunu savundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ulusal güvenliği sağlayacak kadrolara sahip tek partiyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Özkoç’a göre PYD’yi terör örgütü görmeyen CHP’liler ulusal güvenliği sağlayacak tek siyasi kadro
CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü liderleri için anma töreni düzenleyen, terörist cenazelerine katılan ve PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini ifade eden CHP’lilerin, Türkiye’de ulusal güvenliği sağlayacak tek kadro olduğunu söyledi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Özkoç, “Türkiye’de ulusal güvenliği sağlayacak kadrolara sahip tek partiyiz. Türkiye sahipsiz değil. Huzur gelecek, hemen seçim” notunu düştü.

CHP’lilerin “PYD terör örgütü değil” açıklamaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz YPG’yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan örgüt olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

  • CHP’den 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, katıldığı bir televizyon yayınında “PYD konusunda ilk günden beri diyorum; görüşülmesi gerekiyordu, terör örgütü değildir” demişti.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, “Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun, hiçbir sakıncası yok bunun” açıklaması yapmıştı.

  • CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “PYD Suriye’de kendi yaşamlarını korumaya çalışan, kendi topraklarını korumaya çalışan bir örgüt, yapılanmadır” şeklinde konuşmuştu.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de, “Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz” şeklinde konuşmuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Haziran 2016'da katıldığı bir TV programında, ''PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de'' demişti. Bugün Kayseri'de katıldığı muhtarlar toplantısında milliyetçilik vurgusu yaparak, “Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmam. Doğru değil bu. Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir. Bayrağımı seviyorum' dedi.

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