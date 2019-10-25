'PYD terör örgütü değildir' diyen CHP'li Aksünger'den yeni açıklama: PYD partidir

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, toplumun her kesiminden tepki toplayan "PYD terör örgütü değildir" çıkışıyla ilgili konuştu.

CHP'nin, kendisiyle ilgili inceleme başlattığı haberlerine dair kendisine ulaşan resmi bir yazı olmadığını belirten Aksünger şöyle konuştu:

Bana herhangi bir şey ulaşmadı, ben de yeni gördüm ama ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Böyle bir şeyin olması mantıksız zaten.

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Buradaki amaç sadece linç etmek ve iktidarın oyunlarına gelmekten başka bir şey değil. Şu an linç yapmaya çalışıyorlar. Parti eğer soruşturma açıyorsa parti de katılıyor demektir.

PYD 2003’te Esad döneminde daha böyle konular yokken bir parti olarak kurulmuş.

Suriye’de barışın tarafında ve Suriye’nin parçalanmaması noktasında diyalog içerisinde olsaydık bugün bu kadar cinayetlik işler yaşanmazdı.

Ne Türkiye ordusu ‘Milli Suriye Ordusu’ diye ne olduğu belli olmayan bir orduyu önüne katıp bir yerlere gitmezdi, böyle bir saçmalık olmazdı.

OYNAT 00:00 ​CHP'li Aksünger ve IKBY Başkanı Barzani'nin PYD açıklaması sosyal medya gündeminde ​ CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in terör örgütü PYD ile ilgili 'terör örgütü değildir' açıklaması kamuoyundan büyük tepki topladı. Sosyal medyada pek çok kişi, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin dahi PYD'nin zulmünü anlattığını hatırlatarak Aksünger'e tepki gösterdi.

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