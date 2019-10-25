Dünya PKK elebaşı Ok CHP İstanbulu, Mersini, Adanayı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttu
BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK elebaşı Ok: CHP İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttu

Türkiye'nin Suriye kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü PKK'da deprem etkisi yaptı. Mehmetçik karşısında büyük kayıplar verdiklerini itiraf eden PKK elebaşlarından Sabri Ok, CHP'ye veryansın etti: İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttular.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın Suriye yolu PYD ağır darbe aldı. Örgüt sadece 9 günde, işgal ettikleri 2 bin 200 kilometrekareyi kayberken ve 702 elemanı etkisiz hale getirildi.

'ABD sözünde durmadı'

Büyük hezimetin ardından konuşan PKK elebaşı Sabri Ok, Barış Pınarı Harekatı karşısında duramadıklarını itiraf etti. ABD'nin sözünde durmadığını söyleyen Ok, "Güvenli bölge oluşturulacaktı. Ancak bundan bir anda geri adım attılar. Hava sahasını Türk devletine kapatabilirlerdi. Eğer öyle olmuş olsaydı durum daha değişik olacaktı" dedi.

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'CHP verilen desteği çabuk unuttu'

Elebaşı Ok, TBMM'de görüşülen tezkere oylamasına 'evet' oyu veren CHP grubunu eleştirdi. Ok, "Herkes tutumunda kararlı olmalı. Güç birliği yapılmalı. Ancak CHP bu savaş karşı durmadı. CHP İstanbul, Mersin, Adana gibi yerleri HDP sayesinde kazandığını çok çabuk unuttu" dedi.

Barış Pınarı Harekatı öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: Tezkereye içimiz yana yana ‘evet’ diyeceğiz
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: Tezkereye içimiz yana yana ‘evet’ diyeceğiz
  • İçimiz yana yana 'evet' diyeceğiz
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen tezkere oylamasıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'e sınır ötesinde terör örgütü PYD'yle mücadele kapısını aralayan oylama için “Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz” demişti.
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