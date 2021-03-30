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POLİTİKA

CHP'li vekiller terör örgütü lideri Çayan'ı andı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla THKP/C terör örgütü lideri Mahir Çayan’ı andı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli vekiller terör örgütü lideri Çayanı andı
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun

Terör örgütleri listesinde yer alan THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere’de öldürülmüştü.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Twitter hesaplarından terör örgütü lideri Çayan’ı andı. CHP'li vekillerin paylaşımları şöyle:

Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de Çayan’ı andı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Keskin, “Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır. Deniz'lerin kurtulması için canını ortaya koyan Mahir Çayan ile 9 yol arkadaşını katledilişlerinin 49. yılında saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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