CHP'li vekiller terör örgütü lideri Çayan'ı andı

Terör örgütleri listesinde yer alan THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere’de öldürülmüştü.
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Twitter hesaplarından terör örgütü lideri Çayan’ı andı. CHP'li vekillerin paylaşımları şöyle:
Saygı ve özlemle...
#MahirCayan pic.twitter.com/5ww5Pm7E23
Saygı ve özlemle...
#MahirÇayan ve yoldaşlarının anısına saygıyla...#Kızıldere #30Mart1972 pic.twitter.com/pzNOoiJXaV
#MahirÇayan ve yoldaşlarının anısına saygıyla...#Kızıldere #30Mart1972 pic.twitter.com/pzNOoiJXaV— Tekin BİNGÖL (@TekinBingolCHP) March 30, 2021
Girmişler saksılara
Sarmışlar betonları
Adları olmuş sarmaşık
Evreni yontuyorlar
Sırça parmaklarıyla
Örgütlemişler baharı..#Kızıldere #30Mart1972#MahirÇayan pic.twitter.com/L0MD77oi2W
Girmişler saksılara
Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de Çayan’ı andı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Keskin, “Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır. Deniz'lerin kurtulması için canını ortaya koyan Mahir Çayan ile 9 yol arkadaşını katledilişlerinin 49. yılında saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.
"Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır."
Deniz'lerin kurtulması için canını ortaya koyan #MahirÇayan ile 9 yol arkadaşını katledilişlerinin 49. yılında saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/eUV6m9DyJN
"Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır."