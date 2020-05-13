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POLİTİKA

CHP sağlığa zararlı: Bugün bütün dünyaya örnek olan sağlık sistemimizi 2 yıl engellediler

Bugün Kovid-19 hastalarının tespit ve tedavisinde dünyaya örnek gösterilen sağlık sistemimiz CHP, Çankaya Köşkü ve Anayasa Mahkemesi’nin engellemeleri dolayısıyla 2 yıl gecikmeli hayata geçti. Sosyal güvenlik reformu ve genel sağlık sigortası Meclis’ten geçtiği Nisan 2006’da değil ancak 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girebilmişti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti’nin 2006 için planladığı ancak siyasi engellemeler nedeniyle ancak iki yıl sonra uygulamaya sokabildiği sağlık reformunun bir parçası olan ‘genel sağlık sigortası’, başarılı Kovid-19 sınavı sonrası dünyanın ilgi odağı oldu. Bugün meyveleri toplanan sosyal güvenlik reformu, vesayet odaklarının engellemeleriyle karşılanmıştı. AK Parti tarafından sosyal güvenlik reformu ve genel sağlık sigortası düzenlemeleri ilk olarak 2006 yılında gündeme getirildi. Düzenleme 19 Nisan 2006’da yasalaşırken tasarının temel yasa olarak görüşülmesine karşı çıkan CHP, Meclis Genel Kurulunu terk etmişti.

Sosyal Güvenlik Yasası teklifinde CHP heyeti toplantıyı terk etmişti.

CHP'li Ali Şeker'den Sağlık Komisyonu'nda ilginç hareketler
OYNAT 01:08
CHP'li Ali Şeker'den Sağlık Komisyonu'nda ilginç hareketler
12 saat süren Sağlık Komisyonu görüşmelerinde birlikte hareket eden CHP-HDP ve Saadet Partili vekiller, sağlıkla ilgili bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 5. maddesinin geçmemesi için ellerinden geleni yaptı.

SEZER’DEN VETO YEDİ

Ahmet Necdet Sezer, Sosyal Güvenlik Yasası'nı onaylamamıştı.

Yasa o dönem Meclis’ten geçti ama Çankaya Köşkü’nden geçemedi. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer düzenlemeyi veto ederek Meclis’e iade etti. Sezer, iade gerekçesinde ‘sosyal güvenliği salt aktüeryal denge olgusu düşüncesiyle oluşturmanın sosyal devlet ilkesini savsaklamak anlamına geleceğini ve Anayasa’nın 2. maddesiyle bağdaşmadığını’ iddia etti. AK Parti, düzenlemeyi Meclis’te bir kez daha oylayarak genel kuruldan geçirdi ve bu kez Cumhurbaşkanı Sezer, yasalar gereği bunu onaylamak zorunda kaldı. 1 Ocak 2007 itibariyle geçerli olacak sağlık reformu böylece, 16 Haziran 2006 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Gelgelelim devrim niteliğinde yasanın macerası henüz yeni başlıyordu.

Bu nasıl sahra hastanesi: CHP'nin paravanlarla çevrili fuar alanı
KORONAVİRÜS
Bu nasıl sahra hastanesi: CHP'nin paravanlarla çevrili fuar alanı

Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın gönderdiği kolonyaya da laf etti: Küçük
OYNAT 00:00
Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın gönderdiği kolonyaya da laf etti: Küçük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşlara hediye olarak gönderdiği kolonya ve maske, Halk TV'nin 70 yaşındaki programcısı Ayşenur Arslan'a da ulaştı. 65 yaş üstü olduğu için yayınlarını evden yapan Arslan, Erdoğan karşıtlığını hediyesini aldıktan sonra da gösterdi. Arslan gönderilen kolonyanın küçük olduğunu belirterek hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Arslan, 'Sizin paranızla geldi bu biliyorsunuz değil mi? Onun için size teşekkür ediyorum. Getirenler de sağ olsun ama, gönderene bir şey diyemeyeceğim' ifadelerini kullandı.


MAHKEME İPTAL ETTİ

  • Yasa Resmi Gazete’de yayınlandı ama bu defa sözkonusu kanun Cumhurbaşkanı Sezer ve anamuhalefet CHP tarafından yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi’ne götürüldü. AYM kanundaki bazı maddeleri iptal etti. Yasanın 1 Ocak 2007 olan yürürlük tarihi önce 1 Temmuz 2007’ye, daha sonra 1 Ocak 2008’e çekildi; son olarak 1 Haziran 2008’e ertelendi. 8 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle AYM tarafından iptal edilen maddeler yeniden düzenlendi ve kanunun yürürlük tarihi 2008 yılı ekim başı olarak belirlendi. 1 Ekim 2008’de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun nihayet yürürlüğe girmesiyle Türk insanının sağlığında yeni dönem başlamış oldu.

DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Türkiye’ye özgü bir model olan genel sağlık sigortası sistemi, önemini pandemi sürecinde bir kez daha kanıtladı. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanın dahi aylık 88 lira gibi herkesin gücünün yeteceği bir meblağ ile dâhil olabildiği bu sistem pek çok ülke tarafından yakın incelemeye alındı. Yüksek standartlarda hizmet veren kamu sağlık kuruluşlarının yanısıra, özel sağlık kuruluşlarının da makul katkılarla sisteme dâhil olması ile korona tedavisinde hiçbir eksik yaşanmadı.

Türkiye kilit oyuncu: Dünya basınında geniş yankı buldu
FOTOĞRAF 26
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Türkiye bir yandan ülke içinde koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini hızlandırarak acil ihtiyaçların üretimine hız verirken, çeşitli ülkelerden gelen yardım taleplerini de imkanları ölçüsünde yerine getirdi.
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Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İspanya, İtalya ve bazı Balkan ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye tıbbi yardım desteğinde bulundu.
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Türkiye ayrıca İspanya'daki olağanüstü koşulları göz önünde bulundurarak, ihracatı daha önce yasaklanmış olan 116 solunum cihazının sevkiyatını gerçekleştirdi.
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Türkiye'nin yardımları Fransa ve ABD'den NATO'ya kadar büyük yankı buldu. Son olarak ABD basını, Türkiye'nin koronavirüs savaşında kilit oyuncu olarak ortaya çıktığını yazdı.
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The Hill gazetesinde yer alan köşe yazısında, 88 ülkenin Türkiye'den yardım talebinde bulunduğu belirtilirken Ankara'nın Avrupa ülkelerinden hızlı hareket ettiği vurgulandı.
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Okulların kapatılması, sokağa çıkma yasağı ve ücretsiz maske dağıtımına değinilen yazıda, Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Alman basınına yaptığı açıklamada Türkiye'nin müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri olduğunu söyledi.
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Fransız haber ajansı AFP ise, birçok Avrupa ülkesine ve Filistin'e sağlık malzemesi gönderen Türkiye'nin insani yardım konusunda önemli adımlar attığını duyurdu.
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AFP, Türkiye'nin daha önce attığı adımlarının aksine bu kez gelişmiş ülkelere yardım sağladığının altını çizdi.
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Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
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Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
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Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
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Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Title
Türkiye, 30’on üzerinde ülkeye yardım gönderdi.
Türkiye kilit oyuncu: Dünya basınında geniş yankı buldu
Aralarında İngiltere İspanya, İtalya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'nın da bulunduğu 34 ülkeye yardım gönderen Türkiye'nin hamlesi, büyük yankı buldu. Dünya basınında öne çıkan haberler arasında yer alan Türkiye'nin yardım hamlesini ABD basını paketlerinin üzerindeki Mevlana'nın sözü "Ümitsizlğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var"ı okurlarına sudu. Fransız basını ise Türkiye'nin bu kez gelişmiş ülkelere el uzattığını yazdı.


Önemi şimdi anlaşıldı

Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ve Sultangazi Haseki Hastanesi’nde Kovid-19’la mücadelede görev alan sağlık çalışanları ile tedavi olan hastaların mesajlarının yer aldığı videoyu paylaştı. Paylaşımındaki mesajında Altun, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi” dedi. Görüntüde yer alan doktorlar vatandaşlara “Türkiye bu süreci çok iyi yönetiyor. Hastalığın yayılma seyrinde belirgin azalma var ama bu, tedbirleri elden bırakmamız için kesinlikle bir mazeret değil” uyarısında bulunuyor.

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