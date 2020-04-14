Koronavirüs Bu nasıl sahra hastanesi CHPnin paravanlarla çevrili fuar alanı
POLİTİKA TÜRKİYE

Bu nasıl sahra hastanesi: CHP'nin paravanlarla çevrili fuar alanı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “Bin yataklı. Devasa bir hastane” diye anlattığı ‘sahra hastanesinin’, Adana’da paravanlarla bölünmüş bir fuar alanı olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, “Bir belediye başkanı yaptı. 45 günde de değil” deyip, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a övgüler yağdırmıştı.

Şahin Şen Yeni Şafak
CHP’li belediyenin hastane dediği fuar alanında sadece bölmeler var.
CHP’li belediyenin hastane dediği fuar alanında sadece bölmeler var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın kısa bir süre içerisinde bin kişilik “Sahra Hastanesi” kurduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu’nun da ülke gündemine taşıdığı hastanenin fuar alanına koyulan bölmelerden oluştuğu ortaya çıktı.

YALANA ORTAK OLDU

Türkiye, dünyayı esir alarak binlerce insanın ölümüne neden olan ve 2 milyona yakın insana bulaşan koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele ederken, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri ve hastaneleri yetersiz göstermek isteyen CHP, Adana’da sahra hastanesi kurduğunu iddia eti. Ulusal bir haber kanalına bağlanan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana’da bin yataklı sahra hastanesi kurduk” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında, Zeydan Karalar’a övgüler yağdırarak “Bin yataklı. 45 günde de değil. Bir belediye başkanının yaptığı devasa bir hastane. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı yapamıyor. Becerisizlik bu kadar olur. Yüzlerine gözlerine ancak bu kadar bulaştırabilirler” dedi.

SADECE SEPERATÖR VE BÖLMELER VAR

CHP’nin, “yaptık” dediği sahra hastanesinin fuar merkezinde paravanlarla oluşturulan bölmelerden ibaret olduğu ortaya çıktı. “Bin yataklı” diye pazarlanan hastanede kurulu tek bir yatak bile olmadığı öğrenildi. Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülçatı, “Bu ifadeleri büyük bir şaşkınlıkla izledim. Zira iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi ne yazık ki ortada. Tüyap Adana Fuar Merkezi’ne koyulmuş paravanlardan başka hiçbir şey bulunmamaktadır. Zeydan Karalar, Türkiye’nin gözünün içerisine bakarak milletimize yalan söylemekte, kamuoyunu aldatmaktadır” diyerek Karalar’a tepki gösterdi.

TALEPTE DAHİ BULUNULMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nda bilerek ya da bilmeyerek bu yalana ortak olduğunu ifade eden Gülaçtı, “Bunu bir sağlıkçı, bir eczacı olarak ifade ediyorum. Bırakınız bin kişilik bir hastaneyi, basit bir sağlık ocağında bulunması gereken ekipmanlar dahi mevcut değildir” diye konuştu.

Sağlık hizmeti için uygun değil!

  • Adana Valiliği’nden sözde sahra hastanesiyle ilgili açıklama geldi. Valilik söz konusu yerin sağlık hizmetleri açısından uygun olmadığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada Adana Büyükşehir Belediyesince kurulduğu açıklanan sahra hastanesinin yerinin fuar alanı olduğu, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmadığı ve gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların yer almaması sebebiyle söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı bildirildi

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