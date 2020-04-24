Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Fuar alanını hastane yapmaya çalışan İBB Başkanı İmamoğlu sağlık ocağı sattı
İSTANBUL

Fuar alanını hastane yapmaya çalışan İBB Başkanı İmamoğlu sağlık ocağı sattı

Bütün dünyanın salgınla mücadele etmek için sağlık merkezlerinin saysını arttırmaya çabaladığı böyle bir dönemde, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin 5 yıldır çalışan Ziya Gökalp Aile Sağlık Ocağı Merkezini sattığı ortaya çıktı. Türkiye’yi aşağılamak için mukayese ettikleri Uganda’da bile örneği görülmemiş olan salgın zamanı sağlık merkezini satma skandalı, geleneksel CHP skandallarını bile geride bıraktı. 'Temel atmamama' töreniyle siyaset tarihine geçen İmamoğlu’nun salgın sırasında toplu taşımayı aksatması hafızalardaki yerini korurken bu kez sağlık ocağı satarak salgınla mücadeleye zarar verdi.

Haber Merkezi Diğer
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Fuar alanlarını gösterip “Hastane yaptık” diye düpedüz yalan söyleyen, dünyanın parmakla gösterdiği Türkiye'nin sağlık sistemine olmadık iftiralar atan CHP zihniyetinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgın zamanında sağlık ocağını satarak bir skandala daha imza attı.

2010 Yılının Ağustos ayında İBB KİPTAŞ ile imzalanan protokol üzerinden Başakşehir İlçe Belediyesi tarafından yapılıp hizmete hazır halde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğe teslim edilen Ziya Gökalp Aile Sağlığı Merkezi uzun yıllardır vatandaşa hizmet veriyordu.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ ULAŞIM A.Ş. tarafından, Azaklıoğlu Necati Bay Kültür ve Sosyal Yardım Vakfına satılan Sağlık Ocağının boşaltılması için ihtar verildi.

SAĞLIK OCAĞINA İHTARNAME GELDİ

Dirilik Postası'nda yer alan habere göre, Ziya Gökalp Aile Sağlığı Merkezi Doktorları, Dr. Semra Taşoğlu, Dr. Melek Eker Cepli, Dr. Lale Sezen Pehlivan, Dr. Sabahat Arabacı ve Dr. Adem Kılıçtutan’a Sağlık Ocağının artık kullanımdan men edildiğini, sağlık ocağının arsadan kaldırılarak boşaltılması gerektiğini bildiren ihtarname gönderildiği öğrenildi. Gönderilen ihtarnamede ayrıca, satın alan vakıf tarafından, Ziya Gökalp Aile Sağlı Merkezi’nden, satın alma tarihinden itibaren boşaltılıp teslim edilene kadar geçen her ay için 6.000 TL ecrimisil bedeli talep edildiği görüldü.

İmamoğlu’na ‘çapsız’ diyen Can Ataklı’ya özür dilettiler: Üzdüysem özür dilerim
GÜNDEM
İmamoğlu’na ‘çapsız’ diyen Can Ataklı’ya özür dilettiler: Üzdüysem özür dilerim

İmamoğlu İBB Meclisini toplamak istedi, AK Partili başkanlar korona önlemi kapsamında katılmadı
GÜNDEM
İmamoğlu İBB Meclisini toplamak istedi, AK Partili başkanlar korona önlemi kapsamında katılmadı
Abone Ol Google News
Hüzünlü ramazan

Hüzünlü ramazan

​İftarda, sahurda dolup taşan tarihi mekanlar şimdi bomboş.
Kritik toplantı

Kritik toplantı

İki bakan gıda arz güvenliğini ele adı.
Koronavirüs bilançosu

Koronavirüs bilançosu

Dünyadaki vaka, ölüm ve ülkelerin son durumu!
Hayatımızın savaşındayız

Hayatımızın savaşındayız

​Küresel liderlerden koronavirüse karşı çağrı.
İlk kez bu sonuç çıktı

İlk kez bu sonuç çıktı

​Bakan Koca'nın açıkladığı tablo umut verdi.
MİT ifşasına <br>19 yıl istendi

MİT ifşasına
19 yıl istendi

Sekiz şüpheli hakkında dava açıldı.

Süper Lig <br>yeniden başlıyor

Süper Lig
yeniden başlıyor

​Maçların başlama tarihi belli oldu.
Geçerliliği yok

Geçerliliği yok

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın sözlerine tepki.
Asla izin vermedik

Asla izin vermedik

​Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriğine mektup.
CHP'den ilginç soru

CHP'den ilginç soru

Pandemiye davetiye çıkaran törende 'Erdoğan niye yoktu?'
İşe yaramadı

İşe yaramadı

​Tüm dünyada umut olarak görülen Remdesivir ilacının denemesi başarısız oldu.
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın dezenfektanlı tedavi önerisiyle dalga geçti.
Sosyal medyada bağışçı aramayın

Sosyal medyada bağışçı aramayın

Kızılay Başkanı: İmmün plazma için herkese ulaşıyoruz 400'ü aştık.
Yerli otomobil tam gaz

Yerli otomobil tam gaz

​Gemlik'teki fabrikanın zemin etütleri tamamlanıyor, temeli atılacak.
Markete<br>arabayla gitmeyin

Markete
arabayla gitmeyin

​Alışveriş saatinde yola çıktı, 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Dev hastane şekilleniyor

Dev hastane şekilleniyor

​Sancaktepe'de yapılan hastanenin çatıları yerleştiriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.