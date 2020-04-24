Fuar alanını hastane yapmaya çalışan İBB Başkanı İmamoğlu sağlık ocağı sattı

Fuar alanlarını gösterip “Hastane yaptık” diye düpedüz yalan söyleyen, dünyanın parmakla gösterdiği Türkiye'nin sağlık sistemine olmadık iftiralar atan CHP zihniyetinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgın zamanında sağlık ocağını satarak bir skandala daha imza attı.

2010 Yılının Ağustos ayında İBB KİPTAŞ ile imzalanan protokol üzerinden Başakşehir İlçe Belediyesi tarafından yapılıp hizmete hazır halde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğe teslim edilen Ziya Gökalp Aile Sağlığı Merkezi uzun yıllardır vatandaşa hizmet veriyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ ULAŞIM A.Ş. tarafından, Azaklıoğlu Necati Bay Kültür ve Sosyal Yardım Vakfına satılan Sağlık Ocağının boşaltılması için ihtar verildi.

SAĞLIK OCAĞINA İHTARNAME GELDİ

Dirilik Postası'nda yer alan habere göre, Ziya Gökalp Aile Sağlığı Merkezi Doktorları, Dr. Semra Taşoğlu, Dr. Melek Eker Cepli, Dr. Lale Sezen Pehlivan, Dr. Sabahat Arabacı ve Dr. Adem Kılıçtutan’a Sağlık Ocağının artık kullanımdan men edildiğini, sağlık ocağının arsadan kaldırılarak boşaltılması gerektiğini bildiren ihtarname gönderildiği öğrenildi. Gönderilen ihtarnamede ayrıca, satın alan vakıf tarafından, Ziya Gökalp Aile Sağlı Merkezi’nden, satın alma tarihinden itibaren boşaltılıp teslim edilene kadar geçen her ay için 6.000 TL ecrimisil bedeli talep edildiği görüldü.

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