CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerini eleştiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta bir kez daha ittifak ortaklarını hedef aldı. Ağıralioğlu, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan" diye konuştu.

GÜNDEM İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun 'oy' çıkışına CHP'li Öztrak'tan yanıt: Farklı değerlendirmeler olabilir

"BU LAFLARIN KIYMETİHARBİYESİ YOK"

Söz konusu gelişmeleri geçtiğimiz hafta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir." diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu akşam katıldığı KRT TV canlı yayınında ise daha sert konuştu.

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İYİ Parti ile aralarının 'gayet iyi' olduğunu söyleyen Öztrak, "Herkes 'biz olmasaydık' edebiyatını yapabilir. Bu lafların kıymetiharbiyesi yoktur" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:38 CHP Sözcüsü Öztrak: Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerinin kıymetiharbiyesi yok İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, ittifak ortakları CHP'yi hedef alarak 'Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan' demişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı canlı yayında söz konusu çıkışa bir kez daha değindi. Hafta içinde yaptığı açıklamadan daha sert konuşan Öztrak, İYİ Parti ile aralarının 'gayet iyi' olduğunu söyleyerek, 'Herkes 'biz olmasaydık' edebiyatını yapabilir. Bu lafların kıymetiharbiyesi yoktur' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Öztrak konuya ilişkin şunları söyledi:

"Aramızda soğuk rüzgar esmiyor. Sonuç itibarıyla Millet İttifakı rejimi değiştirmek için bir araya gelmiş partilerden oluşan ittifak. İttifakı oluşturan partilerin içinde kendine has, kendine özel fikirleri olabilir. Biz olmasaydık şöyle olurdu, böyle olurdu... Bunların kıymetiharbiyesi yok. Kıymetiharbiyesi olan tek şey büyük amaç etrafında Türkiye'ye sandıkla demokrasiyi getirmek"