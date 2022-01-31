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POLİTİKA

İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun 'oy' çıkışına CHP'li Öztrak'tan yanıt: Farklı değerlendirmeler olabilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, ittifak ortakları CHP'yi hedef alarak "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan" demişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, söz konusu çıkışa ilişkin yaptığı açıklamada, "Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
İYİ Partili Ağıralioğlunun oy çıkışına CHPli Öztraktan yanıt: Farklı değerlendirmeler olabilir
Faik Öztrak - Yavuz Ağıralioğlu

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, geride kalan gün bir kez daha ittifak ortaklarını hedef almış, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan" ifadelerini kullanmıştı.

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CHP'DEN YANIT: FARKLI DEĞERLENDİRMELER OLABİLİR

Bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Öztrak, Ağıralioğlu'nun söz konusu çıkışını da değerlendirdi.

İttifak olarak herkesin özgürce fikirlerini ifade etmesi için mücadele ettiklerini belirten Öztrak, "Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" diye konuştu.

Öztrak sözlerinin devamında şunları söyledi:

  • "Genel başkanımız helalleşmek için toplumun barışması, kucaklaşması için 'Ben ateşten gömleği giydim' diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz."

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye HDP resti: Meşruiyeti yok
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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye HDP resti: Meşruiyeti yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söylemesine ittifak ortağı İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP için 'Çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygı gösteren mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar' dedi.

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