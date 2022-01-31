İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun 'oy' çıkışına CHP'li Öztrak'tan yanıt: Farklı değerlendirmeler olabilir

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, geride kalan gün bir kez daha ittifak ortaklarını hedef almış, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan Millet İttifakı'ndaki gerilimi artıracak sözler: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir

CHP'DEN YANIT: FARKLI DEĞERLENDİRMELER OLABİLİR

Bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Öztrak, Ağıralioğlu'nun söz konusu çıkışını da değerlendirdi.

İttifak olarak herkesin özgürce fikirlerini ifade etmesi için mücadele ettiklerini belirten Öztrak, "Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" diye konuştu.

Öztrak sözlerinin devamında şunları söyledi:

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"Genel başkanımız helalleşmek için toplumun barışması, kucaklaşması için 'Ben ateşten gömleği giydim' diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz."