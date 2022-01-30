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POLİTİKA

İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan Millet İttifakı'ndaki gerilimi artıracak sözler: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, yine CHP'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlundan Millet İttifakındaki gerilimi artıracak sözler: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

Ağıralioğlu, "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün CHP'ye yakın Halk TV'ye konuşan Ağıralioğlu, Millet İttifakı'ndaki gerilimi artıracak bir açıklamada daha bulundu.

"İKTİDAR ÜMİNİDİ KUVVETLENDİREN TARAFIZ"

İYİ Parti olmasaydı CHP'nin, AK Parti'den oy alamayacağını savunan Ağıralioğlu, "Biz farklılıklarımız yüzünden AK Parti ve MHP’den oy alabiliyor ve iktidar ümidini kuvvetlendiren tarafı temsil ediyoruz" dedi.

"BİZ OLMASAK CHP NE KADAR OY ALABİLİYOR?"

Ağıralioğlu, sözlerinin devamında "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu. Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor. Sol kızınca sağa verebiliyor. Bir büyük satranç. Herkes ve her şey devrede." diye konuştu.

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