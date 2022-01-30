İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan Millet İttifakı'ndaki gerilimi artıracak sözler: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, yine CHP'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan" ifadelerini kullandı.

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