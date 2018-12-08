Gündem CHPde kriz Başkan adayını beğenmediler topluca istifa ettiler
POLİTİKA

CHP'nin başkan adayını beğenmeyen üyeler topluca istifa etti

CHP'de kriz: Başkan adayını beğenmediler topluca istifa ettiler

Kahramanmaraş Pazarcık'ta CHP belediye başkan adayı olarak açıklanan isme itiraz eden 44 CHP üyesi partiden istifa etti.

AA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üye partiden istifa etti.

İSTİFALAR GENEL MERKEZE GÖNDERİLECEK

Parti binasında bir araya gelen üyeler, CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen Pazarcık Belediye başkan adayına itiraz ederek, üyesi oldukları partilerinden istifa ettiklerine ilişkin dilekçelerini CHP Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şevran'a verdi.

İlçe Başkanı Şevran yaptığı açıklamada, 44 kişinin istifasının doğru olduğunu ve dilekçeleri genel merkeze ileteceğini kaydetti.

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