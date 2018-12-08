CHP- İYİ Parti'den krize giren ittifakta yeni formül

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından dün KKTC’ye giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hafta sonu Muğla’da partisinin düzenlediği Doğa Hakları Çalıştayı’na katılması planlanmıştı. Ancak son anda Kılıçdaroğlu, Muğla programını iptal etti. Kılıçdaroğlu, dün KKTC’den Ankara’ya döndü. Akşener ise dün Kocaeli’deydi. Akşener’in de bu programın ardından İstanbul’a geçeceği belirtildi. Gün içinde CHP Genel Merkezi’nde bazı görüşmeler yapacak olan Kılıçdaroğlu’nun akşam saatlerinde İstanbul’a giderek Akşener ile bir araya gelmesi planlanıyor. Ancak iki liderin görüşeceği adres açıklanmadı.

AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'DA KARAR VERECEK

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın yürüttüğü teknik müzakereler Ankara, Antalya ve Mersin illerinde tıkanmıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Tezcan, bu üç kentte CHP’nin kendi adayıyla girmesini, İYİ Parti’nin CHP’li adayı desteklemesi konusunda direnmişti. Bunun üzerine Tezcan, raporunu Kılıçdaroğlu’na sunarak görevini CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya devretmişti. Salıcı ve Aydın’ın geçen hafta yaptığı bir dizi görüşmeden yeni bir formül çıktı. İki lider görüşmede bu yeni formül üzerine konuşarak işbirliğinin hayata geçip geçmeyeceğine karar verecek.

ANKARA İÇİN YENİ İSİM VE YENİ FORMÜL

İşbirliği görüşmelerinde krizi çözecek yeni formüle göre iki parti arasında krize neden olan üç kentten Ankara’da, CHP’li bir adayın İYİ Parti’den seçime girmesi öngörülüyor. Yeni formül bugüne kadar konuşulanlar dışında yeni bir ismi de gündeme getirdi. İYİ Parti’den seçime girecek isimler arasında Dr. Metin Özarslan adı öne çıktı. Özarslan’ın ismi daha önce CHP Mamak Belediye Başkan adayı olarak da geçmişti. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı olan Özarslan, Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde de (ANKAMER) Danışman olarak görev yaptı. Özarslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde görev yapıyor.

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ANTALYA CHP’DE KALDI

İki parti arasında krize neden olan Mersin için İYİ Parti mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı aday olarak açıkladı. Burada CHP’nin de kendi adayını çıkarabileceği konuşuluyor. Antalya’da ise CHP’li adayın destekleneceği belirtiliyor.

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