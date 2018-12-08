Gündem CHP- İYİ Partiden krize giren ittifakta yeni formül
POLİTİKA

CHP ve İYİ Parti'nin ittifak formülü ortaya çıktı

CHP- İYİ Parti'den krize giren ittifakta yeni formül

CHP ve İYİ Parti arasında yürütülen yerel seçimlerde işbirliği müzakereleri için bu akşam İstanbul’da Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya gelecek. İttifak müzakerelerini kilitleyen üç il ile ilgili yeni formüllerin masaya yatırıldığı belirtildi. Buna göre; Ankara'da CHP'li bir isim İYİ Parti'den aday gösterilerek seçime girmesi tartışılıyor.

Diğer
Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu
Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından dün KKTC’ye giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hafta sonu Muğla’da partisinin düzenlediği Doğa Hakları Çalıştayı’na katılması planlanmıştı. Ancak son anda Kılıçdaroğlu, Muğla programını iptal etti. Kılıçdaroğlu, dün KKTC’den Ankara’ya döndü. Akşener ise dün Kocaeli’deydi. Akşener’in de bu programın ardından İstanbul’a geçeceği belirtildi. Gün içinde CHP Genel Merkezi’nde bazı görüşmeler yapacak olan Kılıçdaroğlu’nun akşam saatlerinde İstanbul’a giderek Akşener ile bir araya gelmesi planlanıyor. Ancak iki liderin görüşeceği adres açıklanmadı.

AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'DA KARAR VERECEK

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın yürüttüğü teknik müzakereler Ankara, Antalya ve Mersin illerinde tıkanmıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Tezcan, bu üç kentte CHP’nin kendi adayıyla girmesini, İYİ Parti’nin CHP’li adayı desteklemesi konusunda direnmişti. Bunun üzerine Tezcan, raporunu Kılıçdaroğlu’na sunarak görevini CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya devretmişti. Salıcı ve Aydın’ın geçen hafta yaptığı bir dizi görüşmeden yeni bir formül çıktı. İki lider görüşmede bu yeni formül üzerine konuşarak işbirliğinin hayata geçip geçmeyeceğine karar verecek.

ANKARA İÇİN YENİ İSİM VE YENİ FORMÜL

İşbirliği görüşmelerinde krizi çözecek yeni formüle göre iki parti arasında krize neden olan üç kentten Ankara’da, CHP’li bir adayın İYİ Parti’den seçime girmesi öngörülüyor. Yeni formül bugüne kadar konuşulanlar dışında yeni bir ismi de gündeme getirdi. İYİ Parti’den seçime girecek isimler arasında Dr. Metin Özarslan adı öne çıktı. Özarslan’ın ismi daha önce CHP Mamak Belediye Başkan adayı olarak da geçmişti. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı olan Özarslan, Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde de (ANKAMER) Danışman olarak görev yaptı. Özarslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde görev yapıyor.

REKLAM

ANTALYA CHP’DE KALDI

İki parti arasında krize neden olan Mersin için İYİ Parti mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı aday olarak açıkladı. Burada CHP’nin de kendi adayını çıkarabileceği konuşuluyor. Antalya’da ise CHP’li adayın destekleneceği belirtiliyor.

CHP-HDP ittifakını Buldan itiraf etti
GÜNDEM
CHP-HDP ittifakını Buldan itiraf etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş görüşecek
GÜNDEM
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş görüşecek

CHP-İyi Parti’de formül sıkıntısı
GÜNDEM
CHP-İyi Parti’de formül sıkıntısı

Bahçeli altını çizmişti: AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
GÜNDEM
Bahçeli altını çizmişti: AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı

CHP ile İYİ Parti'de büyükşehir restleşmesi: İttifak masasını krize sokan iki hamle
GÜNDEM
CHP ile İYİ Parti'de büyükşehir restleşmesi: İttifak masasını krize sokan iki hamle

/**/
Fransa için endişeliyiz

Fransa için endişeliyiz

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler'in protestosuyla ilgili açıklama.
Paris'tekiler beni istiyor

Paris'tekiler beni istiyor

​ABD Başkanı Trump'tan ilginç Sarı Yelekliler çıkışı.
Orantısız güç

Sarı Yelekliler yine sokağa çıktı, meydanlar savaş alanına döndü: Polis sert müdahalede bulunuyor.

Sarı isyan: 90 bin polis sokakta, tüm dükkanlar kapatıldı.
Burada kartopu oynamak yasak

Burada kartopu oynamak yasak

98 yıl önce yasaklandı, sebebiyse oldukça ilginç.
Oflular bir alem

Oflular bir alem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine mektup gönderen öğrenci arasında gülümseten diyalog.
Ben bilmem Türklere sormalıyız

Ben bilmem Türklere sormalıyız

Putin'den, Moskova'da TürkAkım'ı isteyen Çipras'a yanıt.
Bingöllü genç Norveç'te aday

Bingöllü genç Norveç'te aday

23 yaşındaki Mehmet İnan, seçim vaadini açıkladı: 60 bin fakir mülteci çocuk için mücadele edeceğim.

Bugün yola çıkıyor

Bugün yola çıkıyor

​Bakan Dönmez: Ocak sonunda Akdeniz'de olacak.
FETÖ'nün kör bilgisayarları

FETÖ'nün kör bilgisayarları

Gizli toplantılarda kullandıkları ortaya çıktı.
Mini Merkel dönemi

Mini Merkel dönemi

​Alman siyasetinde yeni bir sayfa açıldı: Merkel'in halefi 'AKK' Türkiye düşmanlığıyla hatırlanıyor.

17 yıldır susuyor

17 yıldır susuyor

Çoğu kişinin görmediği soruna dikkat çekiyor.
Gemileri yaktı

Gemileri yaktı

Kasımpaşa'da Trezeguet depremi: İdmana çıkmadı.
Kirası 600 lira

Kirası 600 lira

Belediye başkanı, 8 asırlık kaleyi kiralığa çıkardı.
8 kilodan 100 gram çıkıyor

8 kilodan 100 gram çıkıyor

​Bir litresi tam bin TL'den satılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.