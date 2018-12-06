CHP-İyi Parti’de formül sıkıntısı

CHP ve İyi Parti arasında sallantılarla devam eden işbirliği görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Son karar CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener arasındaki görüşmeden sonra verilecek.

HEDEFLERİ FARKLI

İki parti, AK Parti ve MHP arasında kısa süreli iplerin kopmasının ardından oluşacak boşluktan yararlanma hesapları yaparak hızla masaya oturdu. Cumhur İttifakı’nın ayrı ayrı girdiği bir seçimde CHP ve İyi Parti’nin bazı il ve ilçelerde kazanma şansı oluşmuş, ilk paylaşım planları da bunun üzerinden yapılmıştı. Ancak Cumhur İttifakı’nın yeniden bir araya gelmesi tarafların belediyelere ilişkin hedefini alt üst ederken, görüşmeleri de çıkmaza sürükledi.

Yeni belediyeler bir kenara muhtemel bir işbirliğinde elindeki belediyeleri de İyi Parti’ye kaptırmak istemeyen CHP, pazarlıkta cimri davranmayı tercih etti. En az bir il belediyesine ulaşarak tabanına mesaj vermek isteyen İyi Parti ise 24 Haziran sonuçlarını referans göstererek pazarlık masasından en karlı şekilde kalkmayı planlıyor. Kulislerde, bu şartlar altında ittifak olursa, İyi Parti’nin lehine, CHP’nin aleyhine olacağı göz önünde bulundurularak, masanın CHP tarafından dağıtılacağı konuşuluyor. Olası CHP-İyi Parti ittifakının kaderi bu hafta içerisinde yapılması planlanan Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener arasında yapılacak görüşmeden sonra belli olacak.