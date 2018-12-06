Gündem CHP-İyi Partideformül sıkıntısı
POLİTİKA

CHP-İyi Parti’de formül sıkıntısı

Cumhur İttifakı’ndaki kısa süreli ayrılığı fırsata çevirmek için masaya oturan CHP ve İyi Parti arasındaki görüşmeler çıkmaza doğru sürükleniyor. Kulislerde, ittifaktan İyi Parti’nin karlı çıkacağını göz önünde bulunduran CHP’nin masadan kalkacağı belirtiliyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
İki parti arasındaki işbirliği görüşmelerinde sona yaklaşılıyor.
İki parti arasındaki işbirliği görüşmelerinde sona yaklaşılıyor.

CHP ve İyi Parti arasında sallantılarla devam eden işbirliği görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Son karar CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener arasındaki görüşmeden sonra verilecek.

HEDEFLERİ FARKLI

İki parti, AK Parti ve MHP arasında kısa süreli iplerin kopmasının ardından oluşacak boşluktan yararlanma hesapları yaparak hızla masaya oturdu. Cumhur İttifakı’nın ayrı ayrı girdiği bir seçimde CHP ve İyi Parti’nin bazı il ve ilçelerde kazanma şansı oluşmuş, ilk paylaşım planları da bunun üzerinden yapılmıştı. Ancak Cumhur İttifakı’nın yeniden bir araya gelmesi tarafların belediyelere ilişkin hedefini alt üst ederken, görüşmeleri de çıkmaza sürükledi.

Yeni belediyeler bir kenara muhtemel bir işbirliğinde elindeki belediyeleri de İyi Parti’ye kaptırmak istemeyen CHP, pazarlıkta cimri davranmayı tercih etti. En az bir il belediyesine ulaşarak tabanına mesaj vermek isteyen İyi Parti ise 24 Haziran sonuçlarını referans göstererek pazarlık masasından en karlı şekilde kalkmayı planlıyor. Kulislerde, bu şartlar altında ittifak olursa, İyi Parti’nin lehine, CHP’nin aleyhine olacağı göz önünde bulundurularak, masanın CHP tarafından dağıtılacağı konuşuluyor. Olası CHP-İyi Parti ittifakının kaderi bu hafta içerisinde yapılması planlanan Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener arasında yapılacak görüşmeden sonra belli olacak.

/**/
250 kadın idamdan kurtuldu

250 kadın idamdan kurtuldu

​Türkiye'den Irak'a geçip DEAŞ'a katılanlardan geriye insani dram kaldı.
Tek istekleri sıcak bir yuva

​İBB'nin Esenyurt'taki misafirhanesi evsizlerle dolmaya başladı.
SoğukSavaş korkusu

SoğukSavaş korkusu

​ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma Avrupa'yı tedirgin etti.
Sapkınlıktasınır yok!

Sapkınlıktasınır yok!

​FETÖ soruşturmasında dikkat çekici bir itiraf geldi.
Fransa'dayumruklar sıkıldı

Fransa'dayumruklar sıkıldı

​65 bin polise görev çağrısı.
Hesap zamanı

Hesap zamanı

​Belediyenin parasını PKK'ya aktarmışlar.
Akıl almaz hileler

Akıl almaz hileler

Ekranda görüp canınız çekerse bir daha düşünün.
Türkiye'den izin isteyecek

Türkiye'den izin isteyecek

Pentagon, savaş gemilerini Karadeniz'e göndermek istiyor.

14 adayı daha açıklayacak

14 adayı daha açıklayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 ilin adayını açıklamıştı.

Deprem kaçınılmaz

Deprem kaçınılmaz

1999 depremini bilen profesörden uyarı: 3 bölgede yaşanacak.

Terörün finanskaynağına darbe

Terörün finanskaynağına darbe

Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi.

Mersin'deokullar tatil

Mersin'deokullar tatil

Sağanak alarmı sonrası eğitim-öğretime ara verildi.
Gerekencevabı veririz

Gerekencevabı veririz

Trump'ın Rusya'yı suçlamasının ardından Putin'den açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.