CHP-HDP ittifakını Buldan itiraf etti

İyi Parti ile ittifak görüşmelerini yürüten CHP, kapalı kapılar ardında da 24 Haziran'daki gizli ortağı HDP ile arayışta. Bunun sinyali de HDP'den geldi. 31 Mart'a doğru yaklaşılırken, partiler arasındaki işbirliği görüşmeleri de hız kazandı. İyi Parti ile ittifak görüşmelerine bu hafta son noktayı koyacak olan CHP, perde arkasında da HDP ile görüşmelerine devam ediyor. 24 Haziran'da üstü örtülü ittifak yapan CHP ve HDP'nin yerel seçimlerde de yapacağı ittifak deşifre oldu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacaklarının sinyalini vererek, aday profilinin uygun olması halinde, CHP-İyi Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.

İSTANBUL'DA DESTEK

CHP ile işbirliği görüşmelerini yürüten İyi Parti oy kaybı yaşamamak için HDP ile yan yana görüntü vermese de CHP ile işbirliği protokolü yapılmadan doğal ittifak yapılacak. CHP, özellikle 3 büyükşehirden özellikle İstanbul'da İyi Parti'den çok HDP'den destek isteyecek. İyi Parti'nin Mersin adayına destek vermeyecek olan CHP, Mersin'de de belli bir oy potansiyeli olan HDP'den yardım isteyecek. HDP ise CHP'ye vereceği destek karşılığında İstanbul'da bir ilçeyi isteyecek. CHP, oy oranı düşük de olsa HDP'ye en büyük desteğini kayyumlu belediyelerde yapacak. Bu çerçevede HDP adayının tabanda çeşitli kesimlerden destek aldığı mesajı verilecek meşruiyeti artırılacak.

5 BAŞKANLA DEVAM

CHP PM, 8’i büyükşehir olmak üzere 212 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aydın, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’da mevcut belediye başkanlarıyla devam kararı aldıklarını söyledi. Ayrıca Ardahan, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Karaman, Kırşehir, Sinop ve Tunceli adayları da belli oldu. CHP daha önceden, 10 il ve 1 büyükşehir belediye başkan adayını açıklamıştı.