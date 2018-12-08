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POLİTİKA

Manas FETÖ’ye geçit vermedi

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde konuşan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, “Manas Üniversitesi, FETÖ’nün tüm iftiralarını çöpe atmış, başarılı bir üniversite olarak kararlılıkla geleceğe yürüyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclisi Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov ile birlikte Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un mezarını ziyaret etti.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclisi Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov ile birlikte Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un mezarını ziyaret etti.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ile Kırgızistan'ın birliğini ve kardeşliğini bozmaya çalışan alçak girişimlere asla fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Manas Üniversitesi, FETÖ'nün tüm iftiralarını çöpe atmış, başarılı bir üniversite olarak kararlılıkla geleceğe yürüyor" dedi. Yıldırım ile Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve beraberlerindeki milletvekilleriyle Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde, "Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle Aytmatov 90 yaşında" isimli etkinliğe katıldı.

MİLLETE FAYDALI GENÇLER YETİŞİYOR

Yıldırım, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin 1995'ten bu yana binlerce Türk ve Kırgız gencini akıl ve bilgiyle eğitip, ahlaklı ve adaletli insanlar olarak yetiştirdiğinin altını çizerek, üniversitenin Anadolu ile Orta Asya arasında gönül bağını kuvvetlendiren bir köprü olduğunu ifade etti.

FETÖ SAPIK ÖRGÜT

Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'de bayrağı indirmek, ezanı dindirmek isteyenlerin millet sayesinde başarısızlığa uğradığını belirterek, "Manas Üniversitesi, FETÖ'nün tüm iftiralarını çöpe atmış, başarılı bir üniversite olarak kararlılıkla geleceğe yürüyor. Birliğimizi kardeşliğimi bozmaya çalışan alçak girişimlere asla fırsat vermeyeceğiz. Manas Üniversitesi, bu gibi terör örgütlerine karşı Kırgızistan'ın da Türkiye'nin de en büyük teminatıdır. Burada okuyan gençler de sapık düşünceli örgüte karşı en büyük teminattır" diye konuştu. Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerindeki kısa süreli durağanlığın Sooranbay Ceenbekov'un cumhurbaşkanı seçilmesiyle ortadan kalktığına işaret eden Yıldırım, gelişmeler nedeniyle Meclis Başkanı Cumabekov'a teşekkür etti.

HAYRANLIKLA TAKİP EDİLİYOR

Yıldırım, Aytmatov'un, eserleri 130 ülkede, 75 dilde basılan büyük bir yazar, sadece Kırgızların değil bütün dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir düşünür olduğuna dikkati çekti.

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BERABERLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ

Türkiye'nin Kırgızistan'a yardımlarına dikkati çeken Cumabekov ise şunları söyledi: "Türkiye bunu bir kardeş olduğu için yapıyor. Karşılığında bir şey istemiyor. Bizim bunu doğru kullanmamız gerekiyor. Memleketlerimiz çok yaşasın, gençlerimizin geleceği parlak olsun. Türkiye'yi, Kırgızistan'ı Türk dünyasını seven gençler olursa beraberliğimizi her zaman koruyacağız. Biz o zaman gelişmiş ülkelerin arasında olacağız."

BİŞKEK’TEN TAHRAN’A GEÇTİ

Binali Yıldırım, temaslarının ardından İran’ın başkenti Tahran’a geçti. Yıldırım, altı ülkenin katılımıyla düzenlenecek Terörizmle Mücadele ve Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesi Konferansı’na katılacak. Konferansa Türkiye’nin yanı sıra İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan Meclis Başkanları da katılacak.

Dualar Aytmatov için

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Bişkek’te Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret etti. TBMM Başkanı Yıldırım, Ata-Beyt anıt mezarlığındaki Kırgızların Rus çarlığına karşı isyanında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan anıta, Stalin rejimince katledilen Kırgız aydınların ve Aytmatov'un kabrine çiçek bıraktı. Aytmatov'un mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Yıldırım ve beraberindekiler dua etti. Ziyaretinde Yıldırım'a, Kırgızistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sabri Öztürk, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve beraberindekiler eşlik etti.

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