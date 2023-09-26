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CHP'deki kongre kavgalarına Faik Öztrak'tan ilginç savunma: Uygar tartışmalar

CHP'de başlayan 'değişim' rüzgarları devam ederken, partinin düzenlediği kongreler ise ayrı ayrı kavgalara sahne oluyor. Söz konusu kavgalara ise CHP cephesinden ilginç bir savunma geldi. Basın açıklamasında bulunan Öztrak, yaşanan kavgaların 'uygar tartışmalar' olduğunu ileri sürdü.

Semih Bozkuş
00:28 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim kongrelerimizdeki uygar tartışmaları kavga diye sınıflandırıyorlar. Kongrelerdeki her demokratik tartışmayı CHP'de kavga var diye sunmanın da neye hizmet ettiğini biliyoruz" dedi.

Büyük seçim hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam etmek isteyenler, istifasını isteyenlerle sık sık karşı karşıya geliyor.

Partide sürekli çatışmalara neden olan bu kriz kongrelere de yansıyor.

Sinirlerin gergin olduğu kongrelerin hemen hemen hepsinde ayrı bir kavga yaşanıyor.

Kongreleri boks ringine çeviren bu duruma ise CHP'den ilginç bir savunma geldi.

"Uygar tartışmaları kavga diye sınıflandırıyorlar"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, yaşanan kavgaların 'uygar tartışmalar' olduğunu ileri sürdü.

Öztrak, düzenlendiği basın toplantısında 'CHP'nin hemen her kongresinde çıkan kavgaları nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna, "Bütün partilerde olduğu kadar bizde de kongre süreçlerinde istenmeyen manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar hakkında da gerekli incelemeyi yapıyoruz. Öyle görünüyor ki, bu soruyu soranlar bizim kongrelerimizdeki uygar tartışmaları da kavga diye sınıflandırıyorlar. Kongrelerdeki her tartışmayı 'CHP her kongresinde kavga var' diye sunmanın neye hizmet ettiğini milletimizin takdirine bırakıyoruz" yanıtını verdi.



#Faik Öztrak
#CHP
#Kurultay Kavgası
#Uygar Tartışma
42 dakika önce
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