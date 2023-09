CHP'deki kongre kavgalarına Faik Öztrak'tan ilginç savunma: Uygar tartışmalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim kongrelerimizdeki uygar tartışmaları kavga diye sınıflandırıyorlar. Kongrelerdeki her demokratik tartışmayı CHP'de kavga var diye sunmanın da neye hizmet ettiğini biliyoruz" dedi.

Öztrak, düzenlendiği basın toplantısında 'CHP'nin hemen her kongresinde çıkan kavgaları nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna, "Bütün partilerde olduğu kadar bizde de kongre süreçlerinde istenmeyen manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar hakkında da gerekli incelemeyi yapıyoruz. Öyle görünüyor ki, bu soruyu soranlar bizim kongrelerimizdeki uygar tartışmaları da kavga diye sınıflandırıyorlar. Kongrelerdeki her tartışmayı 'CHP her kongresinde kavga var' diye sunmanın neye hizmet ettiğini milletimizin takdirine bırakıyoruz" yanıtını verdi.