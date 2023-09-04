|
Gündem

CHP Sözcüsü Öztrak kırgın seçmene seslendi: 'Küstüm' diye mücadeleyi bırakamayız

Değişim tartışmaları devam ederken danışman krizinin patlak verdiği CHP, seçmeninden tepki almaya devam ediyor. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında kırgın seçmene seslendi. Yerel seçimlere yönelik iddialı mesajlar veren Öztrak, " ‘Kırıldım, küstüm, üzüldüm’ diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız." dedi.

17:47 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmalarını yaşandığı CHP'de geçtiğimiz günlerde danışman krizi çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ diyen ve Atatürk'e hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışmanı olarak atadığının ortaya çıkması büyük tepkiye yol açtı.

Öztrak'tan tepkili seçmene mesajlar

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Faik Öztrak, danışman kriziyle ilgili soru üzerine gerekli açıklamaların yapıldığını söyledi. Öztrak, açıklamasının devamında yerel seçimlere yönelik iddialı mesajlar vererek şunları söyledi:

"Artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş, bu nobranlık karşısında ‘Kırıldım, küstüm, üzüldüm’ diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, bu gidişe hep beraber dur diyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimlerde önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. CHP’li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Son yerel yönetim seçimlerinde büyük bir zafer kazandık, şimdi bir kere daha çok daha iyisini yapacağız."



#Faik Öztrak
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
iPhone 15 ne zaman tanıtılacak, saat kaçta, nereden yayınlanacak?