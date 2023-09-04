CHP Sözcüsü Öztrak kırgın seçmene seslendi: 'Küstüm' diye mücadeleyi bırakamayız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak
Seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmalarını yaşandığı CHP'de geçtiğimiz günlerde danışman krizi çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ diyen ve Atatürk'e hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışmanı olarak atadığının ortaya çıkması büyük tepkiye yol açtı.
Öztrak'tan tepkili seçmene mesajlar
Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Faik Öztrak, danışman kriziyle ilgili soru üzerine gerekli açıklamaların yapıldığını söyledi. Öztrak, açıklamasının devamında yerel seçimlere yönelik iddialı mesajlar vererek şunları söyledi: