CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldıkları yenilgi sonrasında partisinin mensupları tarafından hedef tahtasına kondu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci kez seçim kaybeden CHP lideri, kendisine karşı başlatılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkayarak 'göreve devam' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'na karşı ilk isyan bayrağını CHP Grup Başkanı Özgür Özel çekti. Geçtiğimiz hafta genel başkanlığa adaylığını duyuran Özel, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek,
"Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin sorumluluğu üstlenmedi. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi"
dedi.
Özel, CHP'de figür sayısının az olduğunu ve partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin görünmesi, biliniyor olması gerektiğini söyledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu ifadelere sert sözlerle yüklenince ikili arasında polemik başladı.
Öztrak'dan 'Özel' sorularına yanıt: Söylenmesi gereken söylendi
Öztrak'dan 'Özel' sorularına yanıt: Söylenmesi gereken söylendi
CHP'de kurultay gündemiyle toplanan MYK toplantısının ardından açıklamada bulunan Öztrak, "
Özgür Özel artık MYK toplantılarına katılamayacağını duyurdu. Bu konudaki görüşünüz nedir?"
sorusuna
"bunun Özel'in tercihi olduğu"
cevabını verdi.
"Karaman kongresinde Genel Başkan adayı Özgür Özel ile aranızda bir MYK polemiği oldu. Özel'in ifadeleri MYK'nin gündemine geldi mi? Özel'in MYK üyelerine yönelik söylemleri hakkında bir açıklamanız olacak mı?"
sorusu üzerine Öztrak,
"söylenmesi gerekenlerin Karaman kongresinde söylendiğini"
ifade etti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Seçimi kaybettiğimiz için çok üzüldük yenileneceğiz
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Seçimi kaybettiğimiz için çok üzüldük yenileneceğiz
Seçim yenilgisine ve partideki değişim çağrılarına da değinen Öztrak, yılgınlığa teslim olamayacaklarını bildirerek,
"Silkinip ayağa kalkacağız. Önceki seçimde eksik yaptıklarımızı giderecek, hatalı yaptıklarımızı düzelteceğiz."
diye konuştu.
"Mayıs seçimlerinde istediğimiz sonucu alamadığımız için herkesten çok biz üzüldük."
diyen Öztrak,
"Geçtiğimiz seçimde bizim Cumhurbaşkanı adayımız seçmenin yüzde 48’ini bir araya getirdi. Yılgınlığa kapılmayacağız. 100 yıllık bir parti olmanın gururuyla, Atatürk’ün kurduğu parti olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Yenileneceğiz."
ifadelerini kullandı.
"Bu süreçte etik sınırları aşmayan her tartışmayı, istişareyi, hataların düzeltilmesi, mücadelemizin güçlenmesi için fırsat olarak göreceğiz.
" şeklinde konuşan CHP Sözcüsü,
"Yenilenme sürecimizi bu ruhla sürdürerek, bir demokrasi şöleni olacak kurultayımıza hızla ilerleyeceğiz. Bir yandan da tüzüğümüzden programımıza kadar, parti işleyişiyle ilgili dokümanları yenileyeceğiz
'' dedi.
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1 saat önce