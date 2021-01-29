Gündem CHPden milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy istifa etti
POLİTİKA

CHP'den milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy istifa etti

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy.
Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM Basın Odası'nda açıklamada bulundu.

Parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, CHP’den istifa ettiklerini açıkladı.


TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Çelebi şunları söyledi:

“Anadilde eğitim tartışmalarına net tavır koyamayan, ayrıştıran ve bölen siyasete tepki koyamayan CHP’ye geldik. AK Parti çökmüş, halen umut olamayan bir CHP’ye geldik. Hem Ahmet Altan hem Çelebi olmaz. Hem PKK’ya terör örgütü diyemeyenler hem Çelebi olmaz. Silivri’de teslim olmamıştım şimdi de teslim olmuyorum. Atatürk için boynumu kaldırıyorum. Bize halkın Çelebi’si olmak yeter. Tarafım 29 Ekim ruhudur, 10 Aralık zihniyeti gibi değil. Sönerek yok olmayacağım. Yanıyorum o halde varım. Mesele Atatürk devrimlerini yaşatmaksa bu bir elveda değildir. Bu anlamda ayrılık yoktur. Doğruların yolcuları mutlaka buluşacaktır. Partimden istifa ediyorum. “

İstifa eden diğer vekiller Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel oldu.

İstifa eden Özcan Özel'in açıklaması şöyle:

Önerilerimize hiçbir yanıt gelmemesiyle birlikte bu açıklamaları yapma zarureti doğmuştur.

Sözlerimi Hacı Beştaş Veli'nin eline diline beline sahip çık sözleriyle bitirmek istiyorum.

Tüm çabam Atatürk'ün çizdiği yolda yürümek olacaktır. Ciddi bir uyarı fişeği olacağını düşünerek partimizden istifa ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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