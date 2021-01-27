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ANKARA

CHP'de mektup kavgası

CHP'de mektup kavgası

Taciz ve tecavüz haberlerinin odağında olan CHP’de sular durulmuyor. Parti içi tartışmaların da alev aldığı CHP’de, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “mektup tartışması” nedeniyle bir birine girdi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında dost kavgası başladı. Çelebi’nin parti yönetimine gönderdiği mektubu eleştiren Kaftancıoğlu, “Silivri cezaevinden çıktığında ilk beni ziyaret etti” dedi. Kaftancıoğlu’nun bu göndermesine yanıt gecikmedi. Çelebi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beni cezaevinde zannetmesi trajikomik” ifadesini kullandı.

Mehmet Ali Çelebi

Militan
GÜNDEM
Militan

DOSTLUĞUMUZ OLUŞMAZDI

  • Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında “Atatürk ile sorunu olanla bırakın siyaset yapmayı, evine gidip dostluk yapmayı dahi doğru bulmam. Mehmet Ali Bey’in benimle siyaset yapmaktansa öncelikli olarak dostluk yapmaması lazımdı. Mehmet Ali Bey Silivri zindanlarında haksız tutulduktan sonra ziyaret etiği ilk yerlerden biri benim evimdir ve çok da kıymetlidir. Çelebi’nin Atatürk ile sorunum olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı bir dostluğumuz oluşmazdı” dedi.

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TRAJİKOMİK YANITI

Kaftancıoğlu’nun açıklamalarına Çelebi’den cevap gecikmedi. Kaftancıoğlu’nun kapatılan FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesine verdiği röportajı alıntılayan Çelebi, “Katledilen aydınımız Ümit Kaftancıoğlu anmasına katılıp, gelini olduğu için hanımefendiyi tanıdım. Cezaevinden tanımam. Aynı PM’de görev yaptığı birini cezaevinde zannetmesi trajikomik. Abimle tanışıklığı sebebiyle evine bir kez gittim” mesajını paylaştı.

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