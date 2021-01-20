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POLİTİKA

CHP’li vekillerden parti yönetimine HDP tepkisi: Terörle arasına mesafe koymayan HDP ile birlikteliği kabul etmiyoruz

CHP’li vekiller, parti yönetimine HDP ile yürütülen ittifaktan rahatsız olduklarını içeren bir mektup kaleme aldı. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy imzalı mektupta, “Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP’li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz” ifadesine yer verildi. CHP’li vekiller ayrıca, “Vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını her şeyin önünde görenlere ihtiyacımız var” sözleriyle CHP’nin kurduğu ittifaklardan rahatsızlıklarını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li vekiller parti yönetimine &quot;Güçlü CHP için politik ve demokratik hat&quot; başlıklı mektup gönderdi.
CHP'li vekiller parti yönetimine "Güçlü CHP için politik ve demokratik hat" başlıklı mektup gönderdi.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP yönetimine partilerinin iktidar olmak adına kurduğu ittifaklardan rahatsız olduklarına yönelik bir mektup kaleme aldı. Mektupta, parti yönetiminin her fırsatta inkar ettiği HDP ile ittifak da CHP’li vekiller tarafından dillendirildi.

Çelebi ve Aksoy, HDP’ ile ittifaktan duydukları rahatsızlığı şu sözlerle aktardı:

“Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP’li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların aracılığına ihtiyacımız yoktur.

CHP’nin ‘iktidar artığı’ yeni dostlara değil, vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını, uygar toplumu ve adil bölüşümü her şeyin önünde gören, keder ve sevincimize ortak seçmenlere ihtiyacımız var.”

"Hiçbir adım atılmadı"

CHP’li vekiller ayrıca parti yönetimine yazdıkları mektuba geri dönüş yapılmadığını ve hiçbir adım atılmadığını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmi (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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