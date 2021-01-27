Gündem HDP ile ittifaktan rahatsız CHPli vekiller Kılıçdaroğluile görüştü
POLİTİKA

HDP ile ittifaktan rahatsız CHP’li vekiller Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ‘CHP-HDP birlikteliğinden’ rahatsız olduklarına dair eleştiri mektubu gönderen CHP’li vekiller ile bir araya geldi. Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia edilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, görüşmenin ardından 'istifa edecek misiniz' sorusuna 'hayır' cevabını verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP'li vekiller.
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP'li vekiller.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine parti yönetimiyle ilgili eleştiri mektubu gönderen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile görüştü.

CHP’li vekillerden parti yönetimine HDP tepkisi: Terörle arasına mesafe koymayan HDP ile birlikteliği kabul etmiyoruz
GÜNDEM
CHP’li vekillerden parti yönetimine HDP tepkisi: Terörle arasına mesafe koymayan HDP ile birlikteliği kabul etmiyoruz

İstifa sorusuna "Hayır" cevabını verdi

Kılıçdaroğlu’nun TBMM'deki odasında gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürdü. Görüşmeye dair CHP'den ve vekillerden resmi bir açıklama yapılmadı. İzmir vekili Çelebi, görüşmeden sonra 'istifa edecek misiniz' sorusuna 'hayır' diyerek, şunları söyledi:

Daha önce partimizin iktidara gelebilmesi için söylediğimiz şeyler vardı mektupta, görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar."

Parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia ediliyordu.

  • Vekiller, CHP yönetimine HDP ile yürütülen ittifaktan rahatsız olduklarını içeren bir mektup kaleme almış “Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP’li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını her şeyin önünde görenlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.

Partisinin HDP ile birlikteliğine tepki gösteren CHP’li vekiller İnce’nin kuracağı partiyle temas halinde
GÜNDEM
Partisinin HDP ile birlikteliğine tepki gösteren CHP’li vekiller İnce’nin kuracağı partiyle temas halinde
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