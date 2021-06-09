CHP’den Saadet Partisi’ne 'ittifakta kal' ziyareti

Bir önceki seçimlerde CHP ile birlikte Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'nin tekrardan Millet İttifakı içinde yer almasını sağlamlaştırmak için CHP'nin Saadet Partisi'ne ziyaretleri devam ediyor. Son olarak CHP İstanbul İl Teşkilatı, dün Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu.

Ziyarete ilişkin tek açıklama Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'dan geldi.

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"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Canan Kaftancıoğlu'nun ziyaretinden mutlu olduğunu belirten Yazıcı “Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarını İl Başkanlığımızda misafir ettik. İstanbul'a ve ülkemize dair fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” mesajını paylaştı.

Erdoğan Asiltürk'ü ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Basına servis edilen fotoğraflarla duyurulan ziyaretle ilgili açıklama yapılmamıştı. Erdoğan ile Asiltürk'ün buluşmasının ardından, “Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” sorusu gündem olmuştu.

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"Bu çok olumlu bir yaklaşım"

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bu çok olumlu bir yaklaşım ve beraberlik, bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Bunu Saadet Partisi içinde uygun görmeyen yöneticiler olabilir, bu demokratik haklarıdır. Neticede bir şeye karar verilmesi gerekiyor. Rahmetli Erbakan hocamızın hayali ve ideali olan büyük Türkiye'nin yanında mı olunacak yoksa 'biz iktidara geldiğimizde bu projelerin hepsini durduracağız' denilen, Türkiye'yi geride bırakan, bağımsızlığına engel olan birileri ile mi birlikte olunacak?" ifadelerini kullanmıştı.

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