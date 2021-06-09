Gündem CHPden Saadet Partisine ittifakta kal ziyareti
POLİTİKA

CHP’den Saadet Partisi’ne 'ittifakta kal' ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü Ankara'daki evinde ziyaret etmesi, yeni ittifak söylentilerine neden olmuştu. AK Partili bazı milletvekilleri de bu iddiaları destekler nitelikte açıklamalar yapmıştı. Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve il teşkilatı, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’den Saadet Partisi’ne ittifakta kal ziyareti
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve il teşkilatı, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Bir önceki seçimlerde CHP ile birlikte Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'nin tekrardan Millet İttifakı içinde yer almasını sağlamlaştırmak için CHP'nin Saadet Partisi'ne ziyaretleri devam ediyor. Son olarak CHP İstanbul İl Teşkilatı, dün Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu.

  • Ziyarete ilişkin tek açıklama Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'dan geldi.

AK Parti'den Saadet İttifakı sinyali: Asiltürk ile görüşmelerin devamının geleceğini düşünüyorum
GÜNDEM
AK Parti'den Saadet İttifakı sinyali: Asiltürk ile görüşmelerin devamının geleceğini düşünüyorum

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Canan Kaftancıoğlu'nun ziyaretinden mutlu olduğunu belirten Yazıcı “Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarını İl Başkanlığımızda misafir ettik. İstanbul'a ve ülkemize dair fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” mesajını paylaştı.

Erdoğan Asiltürk'ü ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Basına servis edilen fotoğraflarla duyurulan ziyaretle ilgili açıklama yapılmamıştı. Erdoğan ile Asiltürk'ün buluşmasının ardından, “Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” sorusu gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etti
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti. Oğuzhan Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesindeki evinde gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a makam aracına kadar uğurlarken, Erdoğan, binalardan kendisini alkışlayan vatandaşlara el salladı.


"Bu çok olumlu bir yaklaşım"

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bu çok olumlu bir yaklaşım ve beraberlik, bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Bunu Saadet Partisi içinde uygun görmeyen yöneticiler olabilir, bu demokratik haklarıdır. Neticede bir şeye karar verilmesi gerekiyor. Rahmetli Erbakan hocamızın hayali ve ideali olan büyük Türkiye'nin yanında mı olunacak yoksa 'biz iktidara geldiğimizde bu projelerin hepsini durduracağız' denilen, Türkiye'yi geride bırakan, bağımsızlığına engel olan birileri ile mi birlikte olunacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Saadet'ten Millet İttifakı'nda 'Andımız' çatlağı: Kimseye faydası yok
GÜNDEM
Saadet'ten Millet İttifakı'nda 'Andımız' çatlağı: Kimseye faydası yok

Millet İttifakı'nda çatlak: DP yola yalnız devam edecek
GÜNDEM
Millet İttifakı'nda çatlak: DP yola yalnız devam edecek
Abone Ol Google News
Bir kale daha istiyorlar

Bir kale daha istiyorlar

'700 yıllık kalenin varisiyiz' diyen aile davayı kazandı.​
Dünya bu hastayı konuşuyor

Dünya bu hastayı konuşuyor

​Kovid-19, HIV hastasında 32 defa mutasyona uğradı.
Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti

​Milyonlarca kişinin borçları yapılandırılacak.

​NATO hiçbir zaman yanımızda olmadı.

​15 bölgede birden temizlik başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan hakları talimatı.
Oğluma karşı<br>tüm esirleri geri ver

Oğluma karşı
tüm esirleri geri ver

​Paşinyan'dan Azerbaycan'a ilginç çağrı.
Dehşete<br>düşüren olay

Dehşete
düşüren olay

İş arkadaşını boğup arazideki kuyuya attı.
Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji açıkladı

47 ilde yağış bekleniyor.
Dört ilçede<br>uyuşturucu operasyonu

Dört ilçede
uyuşturucu operasyonu

Operasyona polis helikopterleri de destek verdi.
Bosna Kasabı’na müebbet

Bosna Kasabı’na müebbet

​Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması cezayı onadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.