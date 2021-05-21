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POLİTİKA

AK Parti'den Saadet İttifakı sinyali: Asiltürk ile görüşmelerin devamının geleceğini düşünüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü Ankara'daki evinde ziyaret etmişti. Sürpriz görüşmenin ardından kulislerde “Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” sorusu konuşulmaya başlamıştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, " "Bu çok olumlu bir yaklaşım ve beraberlik, bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Bunu Saadet Partisi içinde uygun görmeyen yöneticiler olabilir, bu demokratik haklarıdır. Neticede bir şeye karar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
AK Partiden Saadet İttifakı sinyali: Asiltürk ile görüşmelerin devamının geleceğini düşünüyorum
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Basına servis edilen fotoğraflarla duyurulan ziyaretle ilgili açıklama yapılmamıştı. Erdoğan ile Asiltürk'ün buluşmasının ardından, “Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılıyor?” sorusu gündem olmuştu.

"Bu çok olumlu bir yaklaşım"


Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bu çok olumlu bir yaklaşım ve beraberlik, bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Bunu Saadet Partisi içinde uygun görmeyen yöneticiler olabilir, bu demokratik haklarıdır. Neticede bir şeye karar verilmesi gerekiyor. Rahmetli Erbakan hocamızın hayali ve ideali olan büyük Türkiye'nin yanında mı olunacak yoksa 'biz iktidara geldiğimizde bu projelerin hepsini durduracağız' denilen, Türkiye'yi geride bırakan, bağımsızlığına engel olan birileri ile mi birlikte olunacak?" ifadelerini kullandı.

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"Akşener'in yaptığı provokasyondur"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ve Rize ziyaretine ilişkin konuşan Şen, "Bir muhalefet partisi genel başkanı Amerikan sözcüsü ağzıyla konuşuyor. Bu çok hayret verici bir şeydir. Bu konuşmayı yapıyor, korkunç tepkiler alıyor. Bazılarına göre siyasi hayatının en büyük hatasını yapıyor, belki bitişine sebep olacak bir hata. Hemen arkasından iftira attığı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketine gidiyor. Apaçık provokasyon işidir. Şunu söyleyebilir; 'biz 15 gün önceden planlamıştık.' Planlar bazı durumlarda gözden geçirilebiliyor, değiştirilebiliyor. Böyle bir durumda doğrudan, çok güzel, harika bir provokasyon filmi çekeriz diye Rize'ye gittiler. Bunlar kınanır, siyaset nezaket dili. En ağır sözlerini kınama şeklinde gösterir, bunun ötesine geçmemeye çalışır. Bazıları bunu yeterli bulur bulmazlar. Siyasal ahlak diye düşündüğümüzde edep diye bir kavram yok mu? Nerede o" diye konuştu.

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