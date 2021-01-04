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POLİTİKA

Millet İttifakı'nda çatlak: DP yola yalnız devam edecek​

Millet İttifakı'nda çatlak: DP yola yalnız devam edecek

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan Demokrat Parti (DP), 2023’te yapılacak seçimlerde yola tek başına çıkacak.

Haber Merkezi Diğer
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı bloku içinde yer alan Demokrat Parti (DP), 2023’te yapılacak seçimlerde yeni yol haritasını “tek başına seçimlere girmek” olarak belirledi. Bunda en büyük etkenin, son günlerde kapatılması tartışmalarıyla gündeme gelen HDP’nin, “doğrudan ya da dolaylı şekilde Millet İttifakı’na destek verebileceği olasılığı” olduğu ifade edildi.

  • Bugüne dek Millet İttifakı bileşeni içinde yer almayı tercih eden DP’nin 2023 seçimlerinde Millet İttifakı bloku içinde yer almak istemediği, milletvekili aday listelerini ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağı belirtiliyor.

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İLK ZİYARET DİYARBAKIR ANNELERİNE

Cumhuriyet’in haberine göre; DP, yeni yol haritası kapsamında ilk ziyaretini de salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerine yapacak. Parti yöneticileri, “bu ziyaretin Cumhur İttifakı dışında kalan muhalefet partileri içindeki ilk ziyaret olması bakımından önem taşıdığını” ve “Millet İttifakı’na doğrudan bir mesaj verdiğini” ifade ediyor Partinin, 2023’e giderken çizgisini ise yine “güçlendirilmiş parlamenter sistem ve bütçe yetkisinin tamamen TBMM’ye verilmesi” oluşturacak.

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