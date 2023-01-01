|
Gündem
CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'a yazılı savunma için süre verildi
TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.
15:32 . 17/01/2023 Salı
DHA
İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili
Ali Mahir Başarır
ve İYİ Parti Mersin Milletvekili
Lütfü Türkkan
'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.

Süre verildi

Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi.


#TBMM Hazırlık Komisyonu
#CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
#İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan
2 saat önce
default-profile-img
CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'a yazılı savunma için süre verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: 147 projeye destek kararı verdik
Fransız basınında terör propagandası: PKK elebaşı 'Türkiye'ye karşı koymamız çok zor' diyerek yardım dilendi
Kılıçdaroğlu kaçak çayı Rize meydanında yakacağını belirtti: Ülkeye girişini engelleyeceğim
Finlandiya'nın gözü Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinde: Ankara'ya kritik mesaj
Kılıçdaroğlu kaçak çayı Rize meydanında yakacağını belirtti: Ülkeye girişini engelleyeceğim
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.