Gündem CHPli Ali Mahir Başarır hakimlerin üstüne yürümeden önce kamera kaydının başlamasını beklemiş
POLİTİKA

CHP’li Ali Mahir Başarır hakimlerin üstüne yürümeden önce kamera kaydının başlamasını beklemiş

Yalova'da mahkeme heyetinin üzerine yürüyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, provokasyona başlamadan önce kamera kaydını bekleyip sonra harekete geçtiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
CHP’li Ali Mahir Başarır hakimlerin üstüne yürümeden önce kamera kaydının başlamasını beklemiş
Yalova

Dönemin CHP'li Yalova Belediyesi'nde 'yolsuzluk ve zimmete para geçirme' davasının 9.duruşması, geçtiğimiz hafta görüldü.

Davanın 9.duruşmasına CHP'li Ali Mahir Başarır, Canan Kaftancıoğlu, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Mahmut Tanal ve Gamze Akkuş Ilgezdi katıldı.

Mahkeme heyetinin tek yargılanma talebini reddetmesi sonrası CHP'li yöneticiler ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti.

CHP’li Ali Mahir Başarır hakimlerin üstüne yürümeden önce kaydın başlamasını beklemiş
OYNAT 00:39
CHP’li Ali Mahir Başarır hakimlerin üstüne yürümeden önce kaydın başlamasını beklemiş
Yalova'da mahkeme heyetinin üzerine yürüyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, provokasyona başlamadan önce kamera kaydını bekleyip sonra harekete geçtiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Salonu terk ettiler

2.Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanan CHP'li grup, heyetin üzerine yürüyerek salonu terk etti.

Yoğun tepkilerin geldiği CHP heyetinin videoları tekrar gündem oldu.

Kaydın açılmasını bekledi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, hakimlerin üzerine yürümeden önce kaydın başlamasını beklediği anlar dikkat çekti.

Kayıttan sonra hakimlerin üzerine yürüdü

Bir müddet kaydın başlamasını bekleyen Ali Mahir Başarır, kameraların kayda girmesinin ardından "Diyecek laf yok, çıkalım buradan." dedikten sonra hakimlerin üzerine yürüdü. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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