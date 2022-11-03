CHP’li Ali Mahir Başarır hakimlerin üstüne yürümeden önce kamera kaydının başlamasını beklemiş

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem konusunda yapılan eleştirilere cevap verdi. Kaybeden takımın hakemi suçladığını belirten Büyükekşi, "Hatayı hakemler üzerinde aramaya devam edersek yanlış yola gireriz" dedi. Hakem atamalarında yapay zeka kullandıklarını ifade eden Büyükekşi, "Bir hakem, aynı takımın maçına 3 haftadan önce atanmıyor. 41-42 kriter var" diye konuştu. Yabancı hakem konusuna da değinen TFF Başkanı, "VAR için yabancı hakem getirebiliriz" açıklamasını yaptı.