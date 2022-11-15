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POLİTİKA

Bakan Bozdağ'dan mahkeme bastığını reddeden CHP'li Başarır'a tepki: Yalan söylüyorsunuz, kayıtlar ortada

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yalova Adliyesi’nde mahkeme heyetinin üstüne yürüdüğünü yalanladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise “Yalan söylüyorsunuz, kayıtlar ortada” diyerek Başarır'a tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Bozdağdan mahkeme bastığını reddeden CHPli Başarıra tepki: Yalan söylüyorsunuz, kayıtlar ortada
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının bütçesi görüşüldü.

Görüşme sırasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında tartışma çıktı.

Mahkeme bastığını reddetti

CHP’li Başarır, bütçeye ilişkin görüşünü bildirdiği esnada, bir gazetenin “CHP’den Yalova’da planlı provokasyon. Kayıt tuşuna basıldı, Ali Mahir Başarır ucuz şovuna başladı” başlıklı haberini ele alarak, "Yalova’da bir olay yaşadık. O an mahkeme salonunda olan havuz medyasının bir gazetecisi gizli bir çekim yaptı. O videoları böl-kes-yapıştır olarak sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine siz mahkemenin çözüm kayıtlarını almadan, tüm bilgileri almadan akşam saatlerinde açıklama yaptınız. Yalova Adliyesi’ni ziyaret ettiniz. Sayın Bakan (Bekir Bozdağ), orada olanların tamamını incelediniz mi? Biz mahkeme bastık mı" ifadelerini kullandı.

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Bozdağ: Yalan söylüyorsunuz

Bunun üzerine Bakan Bozdağ, “Yalan söylüyorsunuz. Kayıtlar ortada” diye karşılık verdi.

Başarır ise, “Bana yalan söylüyorsun deme. Biz orada mahkemeyi takip ediyorduk. 50 milletvekili mahkemeyi takip ederken mahkeme salonunu terk ettik. Nasıl mahkeme bastık” diyerek kendini savundu.

Mahkemede CHP terörü: Heyetin üzerine yürüyüp hakime hakaret etti
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Mahkemede CHP terörü: Heyetin üzerine yürüyüp hakime hakaret etti

CHP'liler hakimlerin üzerine yürüdü
OYNAT 00:34
CHP'liler hakimlerin üzerine yürüdü
CHP'li vekiller, yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın duruşmasında olay çıkardı. İstedikleri karar çıkmayınca mahkeme heyetinin üzerine yürüyüp hakaretler yağdıran CHP'liler, salondan kendi partilileri tarafından çıkarıldı. Yalova Belediyesi Yolsuzluk ve Zimmete para geçirme davasının 9. duruşması dün Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Vefa Salman'a destek için duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Savunmanın ardından 'göreve iade' talebi reddedilince CHP'li vekiller olay çıkardı. Hakimin üzerine yürüyen CHP'liler ağır hakaretler yağdırdı.


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