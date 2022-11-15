Bakan Bozdağ'dan mahkeme bastığını reddeden CHP'li Başarır'a tepki: Yalan söylüyorsunuz, kayıtlar ortada

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının bütçesi görüşüldü.

Görüşme sırasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında tartışma çıktı.

Mahkeme bastığını reddetti

CHP’li Başarır, bütçeye ilişkin görüşünü bildirdiği esnada, bir gazetenin “CHP’den Yalova’da planlı provokasyon. Kayıt tuşuna basıldı, Ali Mahir Başarır ucuz şovuna başladı” başlıklı haberini ele alarak, "Yalova’da bir olay yaşadık. O an mahkeme salonunda olan havuz medyasının bir gazetecisi gizli bir çekim yaptı. O videoları böl-kes-yapıştır olarak sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine siz mahkemenin çözüm kayıtlarını almadan, tüm bilgileri almadan akşam saatlerinde açıklama yaptınız. Yalova Adliyesi’ni ziyaret ettiniz. Sayın Bakan (Bekir Bozdağ), orada olanların tamamını incelediniz mi? Biz mahkeme bastık mı" ifadelerini kullandı.

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Bozdağ: Yalan söylüyorsunuz

Bunun üzerine Bakan Bozdağ, “Yalan söylüyorsunuz. Kayıtlar ortada” diye karşılık verdi.

Başarır ise, “Bana yalan söylüyorsun deme. Biz orada mahkemeyi takip ediyorduk. 50 milletvekili mahkemeyi takip ederken mahkeme salonunu terk ettik. Nasıl mahkeme bastık” diyerek kendini savundu.

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