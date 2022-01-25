Gündem CHPli Bekaroğlu gerçeği öğrenince Fatma Betül Sayan Kayadan özür diledi Gerçekten utandım
POLİTİKA

CHP'li Bekaroğlu gerçeği öğrenince Fatma Betül Sayan Kaya'dan özür diledi: Gerçekten utandım

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği fotoğrafı eleştirdi. Kaya, bu eleştirisinin ardından sosyal medyada hedef gösterildi. Kaya'yı hedef gösterenlerden biri olan ve yalan söylediğini iddia eden CHP'li eski milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise gerçeği öğrendikten sonra özür dilemek zorunda kaldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Bekaroğlu gerçeği öğrenince Fatma Betül Sayan Kayadan özür diledi: Gerçekten utandım
Mehmet Bekaroğlu

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul kara teslim olduğu sırada balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Twitter hesabın paylaşımda bulunan Kaya, "İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Kaya, bu paylaşımının ardından muhalif kesim tarafından hedef gösterildi. Fotoğrafın yalan olduğunu öne sürenler, Kaya'ya hakarete varan eleştirilerde bulundu.

Ancak İmamoğlu'nun o fotoğrafı doğrulamasının ardından çok az kişi geri adım atarak özür diledi.

"ÖZÜR DİLERİM UTANDIM"

Kaya'yı 'yalancılıkla' itham eden CHP'li eski milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış." paylaşımında bulundu.

"İNSANLAR ZOR DURUMA DÜŞÜRÜLMEMELİYDİ"

Bekaroğlu, paylaşımının devamında "Yanlış anlaşılmasın; ben kimse için değil, kendi hatam dolayıyla özür diledim. Ekrem Bey’in bir saatlik yemeğinde elbette bir sorun yok ama bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı, insanlar zor duruma düşürülmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Bekaroğlu'nun önceki paylaşımı:

İmamoğlu balıkçıda 1 saat değil 3 saat kalmış kar küreme aracı da eşlik etmiş
GÜNDEM
İmamoğlu balıkçıda 1 saat değil 3 saat kalmış kar küreme aracı da eşlik etmiş

İmamoğlu'nun doğrulanan balıkçı fotoğrafını yalanlamak için sıraya girdiler
GÜNDEM
İmamoğlu'nun doğrulanan balıkçı fotoğrafını yalanlamak için sıraya girdiler

İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'nun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'nun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı
Kayıplar can yakıyor

Kayıplar can yakıyor

​Türkiye'nin 25 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Fatih Terim teklifi kabul etmedi

'Fatih Terim teklifi kabul etmedi'

​Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan canlı yayında çarpıcı mesaj.
CHPli Bekaroğlu gerçeği öğrenince Fatma Betül Sayan Kayadan özür diledi: Gerçekten utandım

Türk bilim insanları keşfetti

Türk bilim insanları keşfetti

​Kayalık alanın dibinde buldular: Sadece Türkiye'ye özgü bir tür.

Vali Yerlikaya duyurdu.​

Van'da dün objektiflere yansıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.