Gündem CHPli Çiçek Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken HDP ile el altından diplomasi yürütülebilir
POLİTİKA

CHP’li Çiçek: Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken HDP ile el altından diplomasi yürütülebilir

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, seçimi kazanmaları halinde HDP’lilere 1-2 bakanlık verilebileceğini itiraf etmesinin ardından şimdi de Cumhurbaşkanı adayının HDP’ye uygun olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi. Çiçek, HDP ve CHP’nin adayını belirlerken ‘el altından diplomasi’ yürütebileceğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Çiçek: Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken HDP ile el altından diplomasi yürütülebilir
Dursun Çiçek ve Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylığı arayışları hızlanırken CHP’li Dursun Çiçek, bu sefer de HDP ile el altından aday belirlenebileceğine dair açıklamada bulundu.

“Mansur Yavaş’ın adaylığı HDP oylarında sıkıntı oluşturur”

TV100 yayınında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan Çiçek, “İsmi geçenler için söylüyorum. Birinci sırada genel başkan, ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı, üçüncü sırada da Mansur Bey var. Üçüncü sıraya onu koyuyorum çünkü HDP oylarında sıkıntı olur” dedi.

"El altında HDP ile pazarlık yapılabilir"

Bunun üzerine yayındaki bir başka konuk, “CHP adayını belirlerken HDP ile bir şekilde diplomasi yapacak mı” sorusunu yöneltti. Çiçek, bu soruya “El altından olabilir. CHP doğal olarak ikinci turu düşünerek bir isim ortaya koyar” yanıtını verdi.

Daha önce “HDP’lilere bakanlık verilebilir” demişti

  • CHP’li Dursun Çiçek, seçimi kazanmaları halinde HDP’lilere 1-2 bakanlık verilebileceğini söyleyerek Milleti İttifakı ve gizli ortağı HDP arasındakyürütülen pazarlığı gözler önüne sermişti. Bu söyleme daha sonra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’den de destek gelmişti. Tekin, "HDP’liler neden bakanlık yapmasın?" demişti.

Koltuk pazarlığı: HDP’ye iki bakanlık vaadi
GÜNDEM
Koltuk pazarlığı: HDP’ye iki bakanlık vaadi

CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?
GÜNDEM
CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?

HDP’ye bakanlık vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Daha büyük zillet olabilir mi?
GÜNDEM
HDP’ye bakanlık vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Daha büyük zillet olabilir mi?

CHP’li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir
OYNAT 01:23
CHP’li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir
Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek CNNTürk'te katıldığı canlı yayında 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir' ifadelerini kullandı.

CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?
OYNAT 00:36
CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?
Katıldığı televizyon programında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'lilerin bakanlık yapmasını değerlendirdi. Konuşmasında 'Yasamada başkan vekilliği yapan insan neden bakanlık yapamasın?' dedi.

Abone Ol Google News
Dünyanın en tehlikeli yollarından

Dünyanın en tehlikeli yollarından

Erzincan'daki bu yol yürekleri ağza getiriyor: Yapımı 132 yıl sürdü.
Güneşlenirkencanından oluyordu

Güneşlenirken
canından oluyordu

​Rüzgarın etkisi ile yaşlı adamın üzerine devrildi.
CHPli Muratpaşa Belediyesinden canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı

​Koronaya yakalanan 8 yaşındaki Toprak'tan acı haber geldi

​2035'e kadar tüm gaz ihtiyacımızı karşılayacak

İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı açıklandı.
Kargalarda görüldü

Kargalarda görüldü

İstanbul'da Batı Nil Virüsü endişesi.

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​Kars'ta ilginç görüntü: Sürücü kendini dışarı attı.
50 dönüm<br>küle döndü

50 dönüm
küle döndü

TIR'da çıkan yangın buğday tarlasına sıçradı.

Gönüllü olanlar ​Yeni Şafak'a süreci anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.