CHP’li Çiçek: Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken HDP ile el altından diplomasi yürütülebilir

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylığı arayışları hızlanırken CHP’li Dursun Çiçek, bu sefer de HDP ile el altından aday belirlenebileceğine dair açıklamada bulundu.

“Mansur Yavaş’ın adaylığı HDP oylarında sıkıntı oluşturur”

TV100 yayınında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan Çiçek, “İsmi geçenler için söylüyorum. Birinci sırada genel başkan, ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı, üçüncü sırada da Mansur Bey var. Üçüncü sıraya onu koyuyorum çünkü HDP oylarında sıkıntı olur” dedi.

"El altında HDP ile pazarlık yapılabilir"

Bunun üzerine yayındaki bir başka konuk, “CHP adayını belirlerken HDP ile bir şekilde diplomasi yapacak mı” sorusunu yöneltti. Çiçek, bu soruya “El altından olabilir. CHP doğal olarak ikinci turu düşünerek bir isim ortaya koyar” yanıtını verdi.

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Daha önce “HDP’lilere bakanlık verilebilir” demişti

CHP’li Dursun Çiçek, seçimi kazanmaları halinde HDP’lilere 1-2 bakanlık verilebileceğini söyleyerek Milleti İttifakı ve gizli ortağı HDP arasındakyürütülen pazarlığı gözler önüne sermişti. Bu söyleme daha sonra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’den de destek gelmişti. Tekin, "HDP’liler neden bakanlık yapmasın?" demişti.

GÜNDEM Koltuk pazarlığı: HDP’ye iki bakanlık vaadi

GÜNDEM CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?