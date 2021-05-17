Koltuk pazarlığı:  HDP’ye iki bakanlık vaadi

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, HDP’lilere bakanlık vaad edilmesi halinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda bu partinin Millet İttifakı’nın adayına oy vereceğini söyledi. Çiçek, katıldığı bir televizyon programında, “İkinci turda HDP seçmeni Millet İttifakı’nın adayına oy verecek. Teröre bulaşmamış sicili temiz yüzlerce HDP üyesi var. PKK’yı reddeden Türkiye’de geleceğini gören insanlar var yani. Onlardan da hükumette bakan olabilir. CHP’lilerin de İYİ Parti’lilerin de tercih edebileceği sicili temiz PKK ile bağlantısı olmayan bir iki bakan vaad edilebilir. İkinci tur için söylüyorum. İkinci turda HDP seçmeni hiçbir fire vermeden Millet İttifakı’nın adayına oy verebilir” dedi.

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DAĞITIM BAŞLAMIŞ

Çiçek’in bu sözleri özellikle sosyal medyada tepkiler neden oldu. CHP’den istifa ederek Muharrem İnce ile birlikte hareket eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, tepkisini, “Bakanlık dağıtımı başlamış” diye dile getirdi.

DEMİRTAŞ MI BAKAN OLACAK

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da sosyal medyadan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i etiketleyerek “CHP’li Dursun Çiçek, ‘Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP’lilere bakanlık veririz’ dedi. Selahattin Demirtaş’ı İçişleri Bakanı, Pervin Buldan’ı Savunma Bakanı mı yapmayı planlıyorsunuz? Millet, kirli planlarınızı sandıkta başınıza yıkacak” mesajını paylaştı.

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“BİZE 3 BAKANLIK VERİLECEK”

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de seçim ittifakıyla ilgili HDP’nin beklentilerini şu şekilde kaleme almıştı: “Selahattin Demirtaş, ‘ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını’ belirtirken şu ifadeleri kullandı: Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler. Dışişleri’ni de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir.”