Gündem CHPli Tekin HDPliler neden bakanlık yapmasın?
POLİTİKA

CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?

CHP’li eski milletvekili Dursun Çiçek’in "Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2’inci tura kalırsa HDP’ye bakanlık vaat edilebilir" çıkışına, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’den destek geldi. "HDP’liler neden bakanlık yapmasın?" diyen Tekin, iktidar olmaları halinde HDP’lilere bakanlık verebileceklerini söyledi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
CHPli Tekin: HDPliler neden bakanlık yapmasın?
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

Cumhuriyet Halk Parti’li (CHP) eski milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin “2’inci turda HDP'ye bakanlık vaat edilebilir. Sicili temiz, İYİ Parti ve diğer milliyetçi kesimin, kimsenin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan biri 2. tur için vaat edilebilir” açıklamasında bulunarak Millet İttifakı'nın kapalı kapılar ardındaki pazarlığını deşifre etmişti.

CHP'Lİ TEKİN'DEN ÇİÇEK'E DESTEK

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’e, Çiçek’in bu sözleri hatırlatılarak, iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilip verilmeyeceğine dair bir soru yöneltildi.

CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?
OYNAT 00:36
CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?
Katıldığı televizyon programında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'lilerin bakanlık yapmasını değerlendirdi. Konuşmasında 'Yasamada başkan vekilliği yapan insan neden bakanlık yapamasın?' dedi.

"NEDEN BAKANLIK YAPMASINLAR?"

Bu soruya “TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?” cevabını veren Tekin, HDP’lilere bakanlık verebileceklerini ifade etti.

AK Parti'den CHP'li Çiçek'in “HDP'lilere bakanlık verilebilir” sözlerine yanıt
GÜNDEM
AK Parti'den CHP'li Çiçek'in “HDP'lilere bakanlık verilebilir” sözlerine yanıt

CHP’li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir
OYNAT 01:23
CHP’li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir
Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek CNNTürk'te katıldığı canlı yayında 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
10 bin doları çalındı

10 bin doları çalındı

​Ummanlı turist Taksim'de gözyaşlarına boğuldu.
36 ilde yağış bekleniyor

36 ilde yağış bekleniyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
CHPli Tekin: HDPliler neden bakanlık yapmasın?

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​İki haftadır aralıksız yükselişini sürdürüyor.

​17 günlük tam kapanma bu sabah sona erdi.

​Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir.

​Otogarda dönüş yoğunluğu başladı otobüs biletleri tükendi.
'Kademeli normalleşme' başladı

'Kademeli normalleşme' başladı

​İçişleri Bakanlığı genelgeyi valiliklere gönderdi.
Gazzeli<br>babadan acı haber

Gazzeli
babadan acı haber

Hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmişti.
Katliam ABD desteğiyle oluyor

Katliam ABD desteğiyle oluyor

​Demokrat Partili vekilden sert İsrail tepkisi.
Önce çaldı sonra not yolladı

Önce çaldı sonra not yolladı

​'Abla çaldıklarım bir lira ediyor hakkını helal et'
10 dakikada<br>sekiz bomba saydık

10 dakikada
sekiz bomba saydık

Yeni Şafak muhabiri, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ile görüşürken İsrail'in hava saldırıları başladı.
Tüm gece durmadı

Tüm gece durmadı

​İşgalci İsrail Gazze'de birçok noktaya yoğun saldırılar düzenledi.
Türkiye'den BMGK tepkisi

Türkiye'den BMGK tepkisi

​Filistin halkına karşı sorumluluklarından daha fazla kaçamaz.
Dört parçalı Filistin

Dört parçalı Filistin

​İsrail işgali bütün vahşetiyle devam ederken, Filistinliler kendi topraklarında yaşam mücadelesi veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.