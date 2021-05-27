HDP’ye bakanlık vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Daha büyük zillet olabilir mi?
Millet İttifakı üyelerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "HDP’lilere bakanlık verilebilir" söylemlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan, "Bölücü örgütün uzantılarıyla nasıl bakanlık pazarlığı yaptıklarını görüyorsunuz. Bu milletin ordusunda deniz albayı olarak görev yapmış zatın (CHP’li Dursun Çiçek) bunun normal olduğunu anlatmasından daha büyük zillet olabilir mi? Bu mesele karakter meselesidir" dedi.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylığı arayışları hızlanırken CHP’li Dursun Çiçek, seçimi kazanmaları halinde HDP’lilere 1-2 bakanlık verilebileceğini söyleyerek yürütülen pazarlığı gözler önüne sermişti. Bu söyleme daha sonra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’den de destek gelmişti. Tekin, "HDP’liler neden bakanlık yapmasın?" demişti.
27 Mayıs 1960 Darbesi’nin 61. yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’ye bakanlık vaadine tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi:
"NASIL PAZARLIĞA TUTUŞTUKLARINI GÖRÜYORSUNUZ"
"CHP Genel Başkanının Millet İttifakı diye adlandırılan oluşumunun kimi gizli kimi açık ortaklıklarla nasıl kirli pazarlık içinde kıvrandığını, şimdiden nasıl bölücü örgütün uzantılarıyla bakanlık pazarlıklarına tutuştuğunu görüyorsunuz.
Bu milletin ordusunda deniz albayı olarak görev yapmış zatın (CHP’li Dursun Çiçek) PKK terör örgütü ile iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini, verilmesinin de normal olduğunu anlatmasından daha büyük zillet olabilir mi?
"SEN BU ÜLKENİN ORDUSUNDA GÖREV YAPMIŞSIN"
Ya sen bu ülkenin ordusunda deniz kuvvetlerinde albay olarak görev yapacaksın, sonra böyle rahat rahat bunları söyleyeceksin. Bu mesele karakter meselesidir. Bunda bir sıkıntı görmüyorsan denilecek bir şey yok."