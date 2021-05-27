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POLİTİKA

HDP’ye bakanlık vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Daha büyük zillet olabilir mi?

Millet İttifakı üyelerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "HDP’lilere bakanlık verilebilir" söylemlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan, "Bölücü örgütün uzantılarıyla nasıl bakanlık pazarlığı yaptıklarını görüyorsunuz. Bu milletin ordusunda deniz albayı olarak görev yapmış zatın (CHP’li Dursun Çiçek) bunun normal olduğunu anlatmasından daha büyük zillet olabilir mi? Bu mesele karakter meselesidir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’ye bakanlık vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Daha büyük zillet olabilir mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylığı arayışları hızlanırken CHP’li Dursun Çiçek, seçimi kazanmaları halinde HDP’lilere 1-2 bakanlık verilebileceğini söyleyerek yürütülen pazarlığı gözler önüne sermişti. Bu söyleme daha sonra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’den de destek gelmişti. Tekin, "HDP’liler neden bakanlık yapmasın?" demişti.

27 Mayıs 1960 Darbesi’nin 61. yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’ye bakanlık vaadine tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"NASIL PAZARLIĞA TUTUŞTUKLARINI GÖRÜYORSUNUZ"

"CHP Genel Başkanının Millet İttifakı diye adlandırılan oluşumunun kimi gizli kimi açık ortaklıklarla nasıl kirli pazarlık içinde kıvrandığını, şimdiden nasıl bölücü örgütün uzantılarıyla bakanlık pazarlıklarına tutuştuğunu görüyorsunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "HDP'li bakan" iddiasını ortaya atan eski CHP'li emekli albaya sert çıktı: Bundan büyük bir zillet olabilir mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Genişletilmiş AK Parti İl Başkanları toplantısına başkanlık etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen emekli albay ve eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında sert konuştu.

Erdoğan 'Bu milletin ordusunda deniz albayı olarak görev yapmış olan bir zatın, PKK ile iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini, verilmesinin de normal olduğunu anlatmasından daha büyük bir zillet olabilir mi?

Bu mesele karakter meselesidir. Karakterde bir sıkıntı varsa, cibiliyette bir sıkıntı varsa ona Türk milletinin evladı olarak bir şey diyemem.' diye konuştu.

"DAHA BÜYÜK ZİLLET OLABİLİR Mİ?"

  • Bu milletin ordusunda deniz albayı olarak görev yapmış zatın (CHP’li Dursun Çiçek) PKK terör örgütü ile iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini, verilmesinin de normal olduğunu anlatmasından daha büyük zillet olabilir mi?

"SEN BU ÜLKENİN ORDUSUNDA GÖREV YAPMIŞSIN"

Ya sen bu ülkenin ordusunda deniz kuvvetlerinde albay olarak görev yapacaksın, sonra böyle rahat rahat bunları söyleyeceksin. Bu mesele karakter meselesidir. Bunda bir sıkıntı görmüyorsan denilecek bir şey yok."

Koltuk pazarlığı: HDP’ye iki bakanlık vaadi
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Koltuk pazarlığı: HDP’ye iki bakanlık vaadi

CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?
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CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?

CHP’li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir
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CHP’li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir
Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek CNNTürk'te katıldığı canlı yayında 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir' ifadelerini kullandı.

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CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?
Katıldığı televizyon programında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'lilerin bakanlık yapmasını değerlendirdi. Konuşmasında 'Yasamada başkan vekilliği yapan insan neden bakanlık yapamasın?' dedi.

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