CHP'li Emekli Tümamiral Ertürk'ün hedefinde yine Baykar var: Satılmayan SİHA'lara bile 'düşürüldü' dedi

Emekli Tümamiral Ertürk Bayraktar TB2'leri hedef aldı.
Yerli ve milli SİHA'ları ve TCG Anadolu'yu hedef alan açıklamalarıyla bilinen CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, karalama kampanyasına devam ediyor.
Bir Rus yetkilinin doğrulanmamış iddiaları üzerinden Bayraktar TB2'leri hedef alan Ertürk, paylaşımında Ukrayna'nın kendi SİHA'sını düşürmek zorunda kaldığı olaya ilişkin görseli kullandı.
Ukrayna'ya 100 TB2 satılmadı bile
- Baykar şirketinin Ukrayna'ya sattığı veya hibe ettiği TB2 sayısının 50-60'ı geçmediği biliniyor.
Ertürk, bunu bilmesine rağmen yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: