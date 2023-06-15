CHP'li Emekli Tümamiral Ertürk'ün hedefinde yine Baykar var: Satılmayan SİHA'lara bile 'düşürüldü' dedi

Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk şimdi de yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı. Ertürk, katıldığı canlı yayında SİHA'lar için "Senin değil o. Merak ediyorum bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Motoru mu sen yaptın, boyası mı senin" ifadesini kullandı.