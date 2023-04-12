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Ekonomi

Emekli Amiral Türker Ertürk bu kez de TCG Anadolu'yu hedef aldı: Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok

Daha önce terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan ve yerli ve milli savunma sanayinin göz bebeği İHA ve SİHA'ları pek çok kez hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen emekli amiral Türker Ertürk, bu kez de TSK envanterine giren dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı.

13:25 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türker Ertürk

Türker Ertürk

Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan, Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen, defalarca yerli ve milli SİHA'ları hedef alan emekli Amiral Türker Ertürk bu kez de TSK envanterine giren dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu karalamaya kalkıştı.


'Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok'

TELE1'e katılan Ertürk, Türkiye'nin böyle bir gemiye ihtiyacı olmadığını öne sürerek,
"İHA'ların SİHA'ların kalktığı gemiler var mı? Amerikan uçak gemileri. Çünkü deniz aşırı görevler yapıyor. Keşif için o geminin üzerine koyuyorlar. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok. İHA, SİHA gemisi değil, uçak gemisi değil."
dedi.

'Motorunda sorun var' iddiası

Gemide sorun olduğunu da iddia eden Ertürk,
"Bu geminin motorunda sorun var. Bu geminin İspanya'daki ikiz kardeşinde bu sorun var"
ifadelerini kullandı.



#Türker Ertürk
#TCG Anadolu
#TELE1
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