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POLİTİKA

Emekli Amiral Türker Ertürk bu kez yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı

Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk şimdi de yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı. Ertürk, katıldığı canlı yayında SİHA'lar için "Senin değil o. Merak ediyorum bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Motoru mu sen yaptın, boyası mı senin" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli Amiral Türker Ertürk bu kez yerli ve milli SİHAları hedef aldı
Emekli Amiral Türker Ertürk SİHA’ları hedef aldı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk şimdi de yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı.

Tele1 canlı yayınına konuk olan Ertük, "Senin değil o. Merak ediyorum bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Motoru mu sen yaptın, boyası mı senin" ifadelerini kullandı.

"MOTORU MU SEN YAPTIN, BOYASI MI SENİN?"

Ertürk yerli ve milli SİHA'lar için şu ifadeleri kullandı:

"SİHA'da iyi şeyler yapılıyor. Tabii ki gurur duyarız ama merak ediyorum yani bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Neyi yaptınız Allah aşkına, motoru mu sen yaptın boyası mı senin? Her şeyi dışarıdan alıyorsun onu da bir şekilde birleştiriyorsun. Bir de iktidara yakınlığı olmasa bu başarı gelir miydi? Bir de öyle değerlendirelim"

Emekli Amiral Türker Ertürk SİHA’ları hedef aldı
OYNAT 00:32
Emekli Amiral Türker Ertürk SİHA’ları hedef aldı
Taksim'deki terör saldırısını 'PKK'nın yapmadığını' söyleyen, terör tutuklusu HDP'li Demirtaş hakkında “Türkiye için şans” diyen Emekli Amiral Türker Ertürk, SİHA'ları hedef aldı. Tele1 yayınında konuşan Ertürk, “Senin değil o. Merak ediyorum bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Motoru mu sen yaptın, boyası mı senin” dedi.

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