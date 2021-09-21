CHP'li Altay: Temelli'nin İmralı sözleri kendini bağlar cevap vermek durumunda değilim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu belirterek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" sözlerine HDP'li Sezai Temelli, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP’dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır." diyerek yanıt verdi.

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HDP'nin İmralı çıkışı gündemi bir hayli meşgul ederken TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuya ilişkin temkinli ifadeler kullandı.

"TEMELLİ'NİN SÖYLEMLERİ KENDİNİ BAĞLAR"

Kılıçdaroğlu gibi Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu savunan Altay, "Kürt sorunu konusunda 10 yıl önce 22 maddeyle Türkiye'nin Kürt sorununa CHP'nin bakışını bir broşürle kamuoyuyla paylaştık. Onun arkasındayız. 'Kürt sorununun tek adresi var TBMM'dir' dedik. Ama, bırakın İmralı'yı, Kandil'i, şunu bunu, HDP'yi bile kriminalize eden, terörize eden bir bakış da Meclis'te. Böyle bakıldığı zaman Kürt sorununun çözümü noktasında Cumhur İttifakı'nı samimi görmüyoruz. Bir Kürt sorunumuz vardır ve bunun yegane çözüm merci TBMM'dir." dedi.

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Sezai Temelli'nin söylemlerinin kendini bağlayacağını vurgulayan Altay, "Cevap vermek durumunda değilim. Kürt sorununda adres Meclis'tir, Meclis'teki siyasi partilerin tamamıdır, doğal olarak buna HDP de dahildir" diye konuştu.

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GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz