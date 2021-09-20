Gündem İYİ Parti Kılıçdaroğlunun HDP çıkışından rahatsız Kapatma davası beklenebilirdi
POLİTİKA

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun 'HDP' çıkışından rahatsız: Kapatma davası beklenebilirdi

İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederek çözüm yolu olarak HDP'yi göstermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 'Kürt sorunu' olmadığını ifade eden Andican, Kılıçdaroğlu'nun çıkışının yanlış zamanda olduğunu vurgulayarak, "HDP'ye açılan kapatma davasının sonuçlanması veya HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyduğunu açıklaması beklenebilirdi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İYİ Partili Ahat Andican Kemal Kılıçdaroğlunun HDP çıkışından rahatsız: Kapatma davası beklenebilirdi
Ahat Andican

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu belirterek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" sözlerine HDP'li Sezai Temelli, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP’dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır." diyerek yanıt verdi.

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İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NUN 'HDP' ÇIKIŞINDAN RAHATSIZ: KAPATMA DAVASI BEKLENEBİLİRDİ

Gündemi bir hayli meşgul eden gelişmeler sonrası Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ve HDP'den gelen yanıta ilişkin TV100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, PKK ile HDP arasında bir ilişki olduğunu ve Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olmadığını vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu, HDP'ye açılan kapatma davasını veya HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyduğunu açıklamasını bekleyebilirdi" çıkışında bulundu.

HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında, partilerinin Abdullah Öcalan'ın projesi olarak kurulduğunu söylediğini vurgulayan Andican, "Demirtaş, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açmış terör sürecinin yöneticisi ve kurucusu hakkında böyle bir değerlendirme yapmış. Daha sonraki dönemde PKK ile HDP arasında bir ilişki olup olmadığı yönünde açıklama var mı? Bir mesafe konmamış. Konulmadığı noktasında da Sezai Temelli'nin ifadeleri var." dedi.

Andican, CHP liderinin söylemlerinin yanlış zamanda yapıldığını belirterek, diyaloglar için ön koşul olarak HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyduğunu açıklaması veya kapatma davasının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun 'HDP' çıkışından rahatsız: Kapatma davası beklenebilirdi
OYNAT 01:52
İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun 'HDP' çıkışından rahatsız: Kapatma davası beklenebilirdi
İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederek çözüm yolu olarak HDP'yi göstermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 'Kürt sorunu' olmadığını ifade eden Andican, Kılıçdaroğlu'nun çıkışının yanlış zamanda olduğunu vurgulayarak, 'HDP'ye açılan kapatma davasının sonuçlanması veya HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyduğunu açıklaması beklenebilirdi' dedi.

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